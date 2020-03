Sich immer wieder der Darstellung des Stadtbildes gewidmet

Das Grafschaftsmuseum ist wegen der Corona-Pandemie vorübergehend geschlossen. Deshalb bietet das Museum mit dieser Serie einen virtuellen Rundgang durch die Sonderausstellung über den Wertheimer Maler Fritz Bach (1890-1972), die vorzeitig beendet werden musste. Anstelle des Museumsbesuches und der geplanten Führungen können hier sowie im Begleitkatalog zur Ausstellung noch einmal die Höhepunkte der Sonderausstellung nachvollzogen werden.

In dem Begleitkatalog sind fast alle Bilder der Ausstellung und weitere abgebildet. Der Band „Fritz Bach (1890-1972) der (Un)Bekannte – Neuentdeckung eines scheinbar bekannten Wertheimers Malers“ ist nur im Grafschaftsmuseum für 19,80 Euro erhältlich. Er kann nach telefonischer Anmeldung abgeholt oder bestellt werden (Telefon 09342/ 301511).

Die Sonderausstellung Fritz Bach (1890-1972) – Der (Un)Bekannte widmete sich Leben und Werk eines Wertheimer Malers, der sich nach seinem Studium in Hanau und Karlsruhe wieder in seiner Heimatstadt niedergelassen hatte und sich in den 1920er bis 50er Jahren der Darstellung des Stadtbildes und der Umgebung widmete.

Die häufigsten Motive

Im ersten Raum der Ausstellung sind zahlreiche Beispiele seiner häufigsten Motive zu sehen (gewesen) –Spitzer Turm, Kittsteintor und verschiedene Wertheimer Gassen wie die Schlossgasse, Rittergasse und Gerbergasse (Malerwinkel) sowie die beliebten „Nachtwächterbilder“, die das nächtliche Wertheim im Schein der Laterne des Nachtwächters oder allein mit heimelig beleuchteten Fenstern zeigen.

Diese Motive wurden besonders in den 30er und 40er Jahren gern gekauft.

Viele dieser Bilder gibt es in mehreren fast identischen Versionen, von denen eine Auswahl in der Ausstellung zusammengetragen wurde. Bach konnte diese populären Motive relativ schnell in wenigen Tagen malen und somit günstig auf dem begrenzten Wertheimer „Kunstmarkt“ zum Verkauf anbieten. Über die Grenzen hinaus blieb Bach durch die Festlegung auf ortsbezogene Motive weitgehend unbekannt, verkaufte aber auch an im Ausland lebenden Wertheimer diese Erinnerungen an die Heimat.

Nach einem Blick in die Wertheimer Gassen folgt der Besucher Fritz Bach im nächsten Raum auf seine Malausflüge entlang Tauber und Main. Ein beliebtes Motiv, das er in verschiedenen Ansichten erfasste, war das Eicheler Schlösschen und der umgebende Park.

In sattem Grün

Bach hatte in der Nähe ein noch heute erhaltenes Gartenhaus, das er in späteren Jahren auch als Atelier nutzte. Ein herausragendes Bild vom Gärtnerhaus im Eicheler Hofgarten konnte in der Sonderausstellung gezeigt werden.

Das dem Frühwerk zuzuordnende Gemälde steht deutlich unter dem Einfluss des bekannten Malers Wilhelm Trübner, der während der Studienzeit Bachs Leiter der Karlsruher Kunstschule war. Es zeigt eine bislang unbekannte Seite Fritz Bachs, der hier mit breitem Pinselstrich in satten Grüntönen eine expressive Darstellungsweise wählte, die sich deutlich von seinen späteren in Wertheim entstandenen Arbeiten abhebt.

In den 20er und 30er Jahren entwickelte Bach eine feine, detailliertere Auffassung in oft pastelligen Farbtönen, die er als wiedererkennbares Merkmal seiner Kunst etablierte. Dies zeigen die weiteren Gemälde wie etwa die Ausblicke ins Maintal bei Urphar und Eichel, die dem Museum wie fast alle Bilder der Ausstellung aus Privatbesitz zur Verfügung gestellt wurden.

