Sexuellem Missbrauch keine Chance geben

Wertheim.Der Benefizlauf des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums geht nach der einmaligen Pause im vergangenen Jahr nun in die elfte Runde. Am Sonntag, 22. September, findet der erfolgreichste von Schülern organisierte Spendenlauf auf dem Sportgelände in Kreuzwertheim statt. Gemeinsamer Start ist um 11 Uhr, es kann aber den ganzen Tag über noch gestartet werden.

Monatelanger Vorlauf

Der Erlös des Tags geht zu 100 Prozent an den Spendenbegünstigten. Es wird ein spannendes Rahmenprogramm geboten. Seit Dezember vergangenen Jahrs ist ein siebenköpfiges Schülerteam um Organisationsleiterin Hannah Weinmann mit Unterstützung von Lehrer Michael Paul damit beschäftigt, das Event vorzubereiten. Die erlaufenen Spenden kommen der Organisation „Hänsel+Gretel“ und deren Projekt „Starke Kinder Kiste“ zugute.

„Starke Kinder Kiste“

Jährlich werden mehr als 12 000 Ermittlungs- und Strafverfahren wegen sexuellem Missbrauch durchgeführt, die Dunkelziffer ist um einiges höher. Die „starke Kinder Kiste“ will dem entgegenwirken: Durch spielerische Prävention und Aufklärung im Kindergarten lernen schon die Kleinsten, was für sie an Nähe okay ist, was gute und was schlechte Geheimnisse sind und dass es vollkommen okay ist, „Nein“ zu sagen.

Die Anschaffung einer Kiste kostet die Organisation ca. 2500 Euro. Diese Kosten entstehen durch die Ausbildung der Erzieher sowie die Materialkosten für die Kiste. Durch das erlaufene Geld werden neue Kisten angeschafft, die auch im Wertheimer Umkreis eingesetzt werden können. Die „Pre-Run-Party“ in Zusammenarbeit mit dem Ionis wurde wieder ins Leben gerufen. Am Freitag, 20. September, geht für jeden getrunkenen Cocktail ein Euro an den Spendenbegünstigten.

