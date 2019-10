Selten erlebte Klangfülle in der Stiftskirche

Wertheim.Das international bekannte Athos Ensemble, bestehend aus Angelika Lenter (Sopran), Sandra Stahlheber (Alt), Hannes Wagner (Tenor) und Christian Dahm (Bass) machte auf seiner Tournee durch Deutschland auch in Wertheim Station.

In der Stiftskirche gaben die vier Musiker ein A-cappella-Konzert, das noch lange nachhallen wird. Obwohl es sich überwiegend um geistliche Musik handelte, war das Konzert nie langweilig oder langatmig. Immer wieder verstanden es die vier Sänger das Publikum zu verzaubern und die Stiftskirche mit einer Klangfülle zu beleben, wie man es nur selten erlebt.

Auf Einladung der Bezirkskantorei im Stiftshof waren die vier angereist und zeigten ein breites Repertoire an selten gehörten Stücken. Vor allem die Messe „Sanctae crucis“ von Josef Gabriel Rheinberger (1839 bis 1901) stand dabei im Mittelpunkt der Aufführung. Sie fand besonders viel Zuspruch. Doch auch die weiteren Stücke, wie Peter Cornelius (1824 bis 1874) Texte zu drei Psalmen mit musikalischen Anleihen an Ludwig van Beethoven oder Johann Casper Aiblinger (1779 bis 1867) „Metidabor“ und die Vertonung von Franz Lachner’s (1803 bis 1890) „Gebet“ waren echte Wohlgenüsse.

Alle vier Musiker sind auch als Solisten auf den Bühnen dieser Welt unterwegs und singen natürlich nicht nur geistliche Lieder. Doch im Athos Ensemble, das bei Bedarf mit weiteren Musikern ergänzt werden kann, haben die vier ihre eigene Erfüllung gefunden.

Hommage an Clara Schuhmann

„Die Aufgabe, einen Part eigenverantwortlich zu gestalten und sich damit trotzdem in ein Ganzes einzufügen, übt eine große Faszination aus“, gestehen die vier Sängerinnen und Sänger.

In der Interpretation von Ludwig Senftl’s (1486 bis 1543) „Non moriar sed vivam au dem Jahr 1519 wird das besonders deutlich. Schön herausgearbeitet wurden die einzelnen Tonlagen und verbanden sich doch wie von Zauberhand zu einem voluminösen Klanggefüge. Auch die weiteren Stücke mit Musik aus dem Mittelalter und der Neuzeit passten sich harmonisch in die Abfolge ein und selbst die Zugabe „Abendfeier in Venedig“ von Franz Lachner fügte sich zum Gesamtbild zusammen. Diese Hommage an Clara Schuhmann, die in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag gehabt hätte, bildete den Abschluss eines außergewöhnlichen Konzertes.

