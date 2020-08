Selbstverteidigung geübt

Wertheim.In die koreanische Selbstverteidigungskunst Hap-Ki-Do schnupperten sechs Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren am Mittwochnachmittag im Rahmen der „Ferien für Entdecker“ vom Stadtjugendring Wertheim.

In der alten Schule in Grünenwört gab Hap-Ki-Do-Großmeister Michael Biffar, unterstützt durch seinen Assistenten Andreas Kirschig, den Kindern Einblicke in diese vielfältige

...