„Schweinehund“ am Bildschirm schlagen

Individueller Sport im Freien ist in Deutschland zwar erlaubt, vielen Sportlern fehlt aber ihr Sport in der Gruppe. Der TV Wertheim setzt hier nun auf Training via Videokonferenz.

Wartberg. In den Trainingsräumen des „Top-Vital“ des TV Wertheim trainieren normalerweise Sportfreunde in diversen Kursen gemeinsam Kraft und Fitness. Am Donnerstagabend ist Henrieta Wältz, Fachsportlehrerin

...