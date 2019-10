Schutz der Lebensräume

Main-Tauber-Kreis.Der Entwurf des Natura 2000-Managementplans für das FFH-Gebiet „Unteres Taubertal“ ist fertiggestellt. Er ist bis 29. November im Bürgerbüro des Rathauses Werbach, Hauptstraße, 59 zur Einsichtnahme ausgelegt und kann während der Öffnungszeiten eingesehen werden. Das Gebiet betrifft auch Flächen auf dem Gemarkungen Dertingen, Dietenhan, Urphar und die Tauber im Bereich Wertheim. Der Managementplan dient dem Erhalt und. der Wiederherstellung der biologischen Vielfalt. Gefährdete, natürliche und naturnahe Lebensräume sollen geschützt werden.

Während des Auslegungszeitraumes besteht die Möglichkeit, die Textfassung und die Einzelpläne im Internet unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/map-aktuelle-auslegung) unter „Regierungsbezirk Stuttgart“ aufzurufen.

Stellungnahmen können bis zum 29. November beim Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 56 - Naturschutz und Landschaftspflege, Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart abgegeben werden. Ansprechpartner ist Tobias Pantle (tobias.pantle@rps.bwl.de).

Das Regierungspräsidium bietet vor allem den Eigentümern und Bewirtschaftern der betroffenen Grundstücke an, sich am Donnerstag, 21. November, von 14.30 bis 17 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Werbach über den ausliegenden Planentwurf näher zu informieren. Vertreter der an der Planerstellung beteiligten Behörden und des beauftragten Planungsbüros werden anwesend sein. pm

