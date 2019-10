Schulspeisung auf dem Prüfstand

Wertheim.Immer mehr Schüler verbringen immer mehr Zeit in den Schulen – auch in Wertheim. Arbeitsgemeinschaften, Hausaufgabenbetreuung oder Nachmittagsunterricht sorgen dafür, dass die Schüler in der Schule verpflegt werden müssen.

Verschiedene Modelle

In Wertheim existieren laut Aussage des SPD-Fraktionschefs Patrick Schönig verschiedene Modelle der Verpflegung. Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit soll den Schülern ein gesundheitsförderliches und attraktives Essen geboten werden.

Deshalb stellte die SPD-Fraktion am auf der Gemeinderatssitzung am Montagabend den Antrag, dass die Stadtverwaltung in einem ersten Schritt dem Gemeinderat einen Überblick über die bestehenden Systeme geben soll. „Hierbei soll sowohl die Mittagsverpflegung als auch die Zwischenverpflegung betrachtet werden. Weitere Faktoren sind die Auslastung an den verschiedenen Schulen, Rückmeldung von Eltern und Schülern sowie die entstehenden Kosten“ heißt es in dem Antrag.

Auch die kommunalen Kindereinrichtungen sollen in diese Betrachtungen berücksichtigt werden.

Neues Konzept

„Auf Basis dieser Übersicht wird die Verwaltung in einem zweiten Schritt beauftragt, ein Konzept für regionale, frische, ökologische und gleichzeitig finanziell erschwingliche Verpflegung an den Wertheimer Schulen zu erarbeiten und dies dem Gemeinderat zur Beratung vorzulegen“, hieß es weiter in dem Antrag der Sozialdemokraten.

