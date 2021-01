Schulden mit Gewalt eingefordert

Wertheim.Zwei Cousins, 27 und 23 Jahre, wollten im Mai vergangenen Jahres in Bestenheid von einem anderen Mann „Schulden“ eintreiben: 200 Euro. Dabei traten sie ihn und warfen mit „kleinen“ Steinen, die aber nicht trafen.

Die Rechtsordnung verbietet solche Gewalt, und die Cousins mussten sich jetzt beim Amtsgericht Wertheim wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Da auch der Geschädigte Anteil an der Auseinandersetzung hatte, wie eine Zeugin berichtete, waren Staatsanwaltschaft und Gericht bereit, das Verfahren gegen Zahlung von je 500 Euro einzustellen. Die Angeklagten stimmten zu.

Die beiden hatten sich einige Zeit vor der Auseinandersetzung in der Spielothek in der Bahnhofstraße aufgehalten und gewannen nach eigenen Angaben 500 Euro. Der Geschädigte und ein weiterer Mann hätten das mitbekommen und 200 Euro des Gewinns verlangt. Weil der Geschädigte groß und kräftig sei, kamen die beiden Angeklagten der Forderung nach. Die aktive Rückforderung erfolgte in Bestenheid, wo sich der Geschädigte in der dortigen Spielothek aufhielt.

Die Angeklagten wollten drinnen lautstark wissen, wo sich der andere Mann aufhält, und verlangten, dass der Geschädigte ihnen auf den Parkplatz folgt. Die weibliche Aufsicht der Spielothek beobachtete durchs Fenster, dass man sich gegenseitig an der Jacke packte. Als mit Kies geworfen wurde, eilte sie hinaus und schrie „aufhören“.

Einer der Angeklagten habe geantwortet: „Der schuldet mir Geld.“ Dann seien die beiden ins Auto gesprungen und weggefahren. Der Geschädigte habe gerufen: „Ich erwische Euch, ich mache Euch platt.“ Der Geschädigte bestritt als Zeuge, von den Angeklagten Geld bekommen zu haben. Ob der andere Mann welches erhielt, wisse er nicht.

Die vereinbarten Geldbußen gehen an das Projekt Chance e.V. in Creglingen, eine gemeinnützige Einrichtung des Jugendstrafvollzugs. Sie bemüht sich um den nahtlosen Übergang vom Strafvollzug zur Bewährung. goe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.01.2021