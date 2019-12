Schrillbuntes Weihnachten

Wertheim.Die besinnlich-leisen Töne sind ihre Sache nicht. Und trotzdem – oder vielmehr deswegen – gelang es den Berliner Künstlern Benny Hiller und Monella Caspar vom Duo „Schwarzblond“, die zahlreichen Besucher ihrer Weihnachtsrevue im Convenartis Kleinkunstverein beschwingt in die Adventszeit zu schicken.

Eine spannende Frage zog sich durch den ganzen Abend, jedes Mal, wenn Monella von der Bühne verschwand: Wie sieht sie aus, wenn sie zurückkommt? Denn die studierte Modedesignerin präsentierte während der Show verschiedenste elegante Kleiderkreationen, die sie alle selbst entworfen und genäht hat. Meistens hatte sie dabei Engelsflügel oder andere weihnachtliche Accessoires an den verschiedenfarbigen Outfits befestigt. „Ich habe eine Stoffwechselkrankheit – ich muss ständig neue Kleider anziehen“, erklärte sie lapidar.

Doch nicht nur optisch überzeugte das Programm, sondern ebenso musikalisch. Dafür zeichnete sich vor allem Benny Hiller verantwortlich, der über vier Oktaven zu singen vermag und außerdem alle Lieder des Duos textet und komponiert. Die Texte sind dabei immer wieder überraschend und mit allerlei Wendungen gespickt. Er redet vom Kanzleramt und der Zuschauer denkt, jetzt wird es politisch. Dabei geht es im Song „Einmal mit Angie“ um den Traum einer Affäre mit der Bundeskanzlerin.

Hat das mit Weihnachten zu tun? „Nein, aber Weihnachten hat ja auch nichts mit Weihnachten zu tun“, so die einfache Erklärung. Und so werden Weihnachtsbräuche aufs Korn genommen. Etwa der zwingende Verwandtenbesuch bei der „Tante Gouvernante“, die jeden ihrer Gäste zu üppigem Essen zwingt. Immer wieder werden die niedlichen Weihnachtsbilder, die in den Köpfen herumspuken, zerstört und hinterfragt, etwa wenn der Weihnachtsmann mit Flachmann daherkommt oder sich die verdorbene Gans vom Weihnachtsmahl ausgerechnet in der Mitternachtsmette geräuschvoll meldet.

„Ich tanz in meiner Welt“ heißt ein weiterer Song, den die Künstler zusammen darbieten. Dies trifft das Programm recht gut. Man kann das Duo schwer einordnen, aber man wird immer mehr in seinen Bann gezogen. Es geht nicht um große Tiefgründigkeit, es geht einfach darum, das Feuerwerk optischer und akustischer Eindrücke zu genießen, der realen Welt für zwei Stunden zu entfliehen oder sie auch einfach mit satirischen Augen von außen zu betrachten.

Dazu verleiten beispielsweise die kindlich-gereimten, dabei oft sich sarkastisch auflösenden Gedichte Bennys oder der Bericht Monellas, wie sie bei Elitepartner an eine „Eliteflachbacke“ geriet. Ihr ausdrucksstarker, manchmal bewusst naiv gehaltener Gesichtsausdruck unterstützt die belustigende Wirkung ihrer Ausführungen.

Ebenso wechselnd wie die Kleider Monellas sind die verschiedenen Instrumente, die auf der Bühne zum Einsatz kommen. Vom E-Piano und der Triangel bis zur meisterhaft von Hiller gespielten Trommel oder einem australischen Digeridoo.

Musikalisch geht es dabei durch alle Genres, die Volksmusik wird genau so präsentiert wie chinesisch anmutende Klänge beim Bericht über die letzte Chinareise. Dabei harmonieren die beiden Künstler stark und man merkt die langjährige gemeinsame Bühnenerfahrung.

Was das für ein Abend war, ist schwer zu beschreiben, aber der lang anhaltende Applaus am Schluss zeigte, dass es für die Besucher auf jeden Fall ein besonderer und unterhaltsamer Abend war. nasch

