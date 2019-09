Schreinerei insolvent

Bettingen.Die Betttinger Schreinerei Kraft befindet sich seit Mitte August in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Wie aus einer Mitteilung des bestellten Insolvenzverwalter und Rechtsanwalts Erion Metoja von der Kanzlei Eisner in Lauda hervorgeht, habe das Landgericht Mosbach nach „Stellung eines Eigenantrages“ die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet.

In der Schreinerei sind derzeit 15 Mitarbeiter beschäftigt. Unternehmenschef Simon Kraft erläuterte gegenüber den Fränkischen Nachrichten, dass vor allem die Pleite der Firma Bavaria Yachtbau in Giebelstadt im April vergangenen Jahres seine Firma in die Schieflage gebracht habe. Die Yachtbauer seien sein Hauptkunde gewesen. Mit deren Pleite sei ein Großteil seines Umsatzes weggebrochen. In der Folge sei es nicht gelungen, diese Lücke zu schließen.

Auftragsbücher voll

Der Geschäftsbetrieb werde seit Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung aufrechterhalten, schreibt die Kanzlei Eisner. Aufträge zur Auslastung des Betriebs seien aktuell gegeben. Ziel sei die „Bewerkstelligung einer sanierenden Übertragung unter Aufrechterhaltung eines möglichst hohen Teils der Arbeitsplätze“. Simon Kraft blickt mittlerweile optimistisch in die Zukunft. Die Auftragsbücher seien voll. „Wir müssen uns neu aufstellen, sind aber zuversichtlich“, sagte er.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019