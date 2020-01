Schon jetzt bestens ausgerüstet

Wertheim.Bis zum Start des neuen Schuljahrs ist es noch eine ganze Weile hin. Für viele der künftigen Erstklässler stand aber bereits am Samstag ein ganz wichtiger Termin auf dem Programm. Auf der sechsten Schultaschenparty im Arkadensaal des Wertheimer Rathauses konnten sich die angehenden Abc-Schützen gemeinsam mit ihren Eltern nämlich einen Rucksack für ihren ersten Schultag aussuchen.

Schon kurz nach dem Start herrschte reges Gedränge an den Tischen mit den unzähligen darauf drapierten Schultaschen. Zahlreiche Eltern waren mit ihrem Nachwuchs gekommen, um die farbenfrohen Ranzen in Augenschein zu nehmen. Sie hatten dabei jede Menge Auswahl zum Anschauen und Anprobieren. In allen Regenbogenfarben gab es die Rucksäcke. Und auch mit jeder Menge farbenfrohen Motiven, wie etwa einem Fußball, einer Spinne, einem paar rosafarbene Flamingos oder einem Einhorn mit Regenbogenmähne.

Neben den zahlreichen Rucksäcken warteten auf die Kleinen noch viele weitere Attraktionen. Wie etwa die Wissenschaftsshow der Wertheimer Forscherkids. Die Kinder konnten dabei unter anderem eine Mehrstaubexplosion und ein Vakuum-Experiment mit Mohrenköpfen bestaunen. Auch ein Kinderschminken gab es dieses Mal wieder. Zudem durften die angehenden Schüler am Glücksrad drehen, um Spielzeug zu gewinnen. Und für eine Stärkung nach der anstrengenden Auswahl der passenden Schultasche war auch gesorgt. Mitglieder der russisch-orthodoxen Gemeinde servierten Kaffee und Kuchen sowie deutsche und russische Spezialitäten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.01.2020