Schönig fordert Streichung der Kita-Gebühren

Wertheim.SPD-Fraktionschef Patrick Schönig meinte in seinem Debattenbeitrag, dass der Haushalt „eine verlässliche Richtschnur für die weitere Entwicklung Wertheims“ sein müsse. In der Vergangenheit habe die SPD diese Verlässlichkeit und eine Priorisierung von Projekten immer wieder vermisst. Man freue sich nun darauf, zusammen mit dem Oberbürgermeister an einem zukunftsorientierten Stadtentwicklungskonzept mitzuarbeiten.

Die in Wertheim im Landesvergleich deutlich unterdurchschnittlichen Einnahmen über die Einkommenssteuer ließen vermuten, so Schönig, dass das hiesige Lohnniveau dem in anderen Regionen des Landes hinterherhinke. Es sei also scheinbar nicht gelungen, dass die wirtschaftliche Hochphase bei allen Bürgern der Stadt angekommen ist. Hier sei eine gewisse Schieflage zu erkennen.

Gemeinderat und Stadtverwaltung müssten dafür sorgen, dass alle Wertheimer am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Beim Wohnungsbau solle man nicht ausschließlich auf die Erschließung neuer Baugebiete für Einfamilienhäuser achten, sondern auch Wohnraum für den Alleinstehende oder Geringverdienerfamilien schaffen.

Bei Bildung und Betreuung solle sich Wertheim als „Musterstadt“ präsentieren und durch Lernmittelfreiheit mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen. Die SPD fordere weiterhin, dass für die Kitas keine Beiträge erhoben werden.

Das Land versäume, den Gemeinden finanziell unter die Arme zu greifen. Sie profitierten nicht von den Rekordsteuereinnahmen Baden-Württembergs. Das sei in benachbarten Ländern anders. wei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019