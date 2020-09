Hofgarten.Glücklicherweise kann die Ausstellung im Hofgartenschlösschen „„Zu Gast bei…– Private Interieurs von 1850 bis 1965“ bis Sonntag, 1. November, verlängert werden. Die insgesamt zwei Jahre andauernde Vorbereitungszeit hat sich damit trotz Corona bedingter Einschränkungen gelohnt.

Wegen der Pandemie musste die Ausstellung, die in Kooperation mit der Stiftung Stadtmuseum Berlin veranstaltet wird, kurz nach Eröffnung schließen.

Im Gästebuch des Museums ist nun zu lesen: „Schöne Ausstellung und schön, dass Sie wieder geöffnet haben“.

Zahlreiche Besucher aus der Ferne kamen seither nach Wertheim, um die Ausstellung zu sehen. Eine siebzigjährige Dame aus der Oberlausitz bemerkte: „Eine wunderschöne Ausstellung, wir hatten viel Freude beim Betrachten“. Auch Besucher aus Belgien und Holland haben sich im Gästebuch verewigt . Ein Besucher aus Fürth betont „die Vielseitigkeit der Ausstellung im Schlösschen und Einblicke in seine Geschichte“.

Auch aus der näheren Umgebung besuchte man die Präsentation. Ein Geburtstagsausflug aus Dietenhan führte ins Schlösschen und das Geburtstagskind stellte fest: „Die Ausstellung ‚Private Interieurs’ hat uns sehr beeindruckt, besonders beim Rundgang haben wir die Räume, das Licht, die Durchblicke erlebt“. Von einem Aschaffenburger Bürger stammt eine Bemerkung, die die Besonderheit der Ausstellungspolitik des Kunstmuseums betont, auch hervorragende Werke von unbekannteren Künstlern zu präsentieren: „Vielen Dank auch für die Künstler, welche man sonst nie kennenlernen würde“.

Dass in der Ausstellung ganz bewusst auch zeitgenössische Künstler mit dem Thema „Innenräume“ vertreten sind, wie der Wertheimer Marc Peschke mit Fotografien und der Berliner Künstler Hans Peter Stark, fand im Gästebuch ebenfalls Berücksichtigung: „Wieder eine schöne Ausstellung. Gelungen auch die ganz modernen Einsprengsel.“

Die Ausstellung präsentiert private Innenraumdarstellungen über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren. Sie macht damit deutlich, welchem Wandel die Wohnkultur unterworfen ist. Dabei ist sie nicht nur eine historische Schau, sondern möchte auch anregen, über die eigene Umgebung nachzudenken, in welcher der Betrachter wohnt. Deutlich wird in der Ausstellung, welche Bedeutung und Wirkung das Außen auf das Innere, sowohl in den bescheidenen, als auch in den gutbürgerlichen Wohnungen, hat. ha

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.09.2020