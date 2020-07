Schnuppern zum halben Preis

Wertheim. Der traditionelle Infotag der Musikschule konnte dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Als Alternative bietet die Musikschule ab sofort sämtliche Schnuppergutscheine zum halben Preis ab. So können Interessenten einzelne Instrumente individuell ausprobieren und kennenlernen.

Die Gutscheine sind bis zum 29. Juli im Sekretariat der Musikschule (telefonische Bestellung unter 09342/301-514 erforderlich) erhältlich und gelten bis zum 30. September. Gutscheine, die nicht verwendet wurden, können bis 31. Dezember zurückgegeben werden.

Die Musikschule verfügt über ein großes Angebot von Instrumenten. 34 qualifizierte Musikpädagogen unterrichten sowohl in der Musikschule als auch auf einigen Ortschaften. Wer eine Beratung wünscht, kann telefonisch über das Sekretariat oder per Mail an info@musikschule-wertheim.de einen Termin vereinbaren. Auf www.musikschule-wertheim.de werden Instrumente und Lehrkräfte vorgestellt. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020