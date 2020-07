Schmuggelgut sichergestellt

Bettingen.Einsatzkräfte des Zolls stellten bei einer Kontrolle an der Autobahn A3, in Höhe der Anschlussstelle Wertheim, am Mittwochnachmittag knapp 13 Stangen geschmuggelte Zigaretten sicher.

Für eine stichprobenartige Kontrolle zog der Zoll ein aus Richtung Bayern kommenden Transporter mit rumänischer Zulassung aus dem Verkehr. In der Personenbefragung auf dem nahe gelegenen Parkplatz am Almosenberg meldete der 40-jährige Fahrer des Wagens zwar die Gesamtmenge der Zigaretten an, behauptete jedoch, dass diese ihm und verschiedenen anderen Mitfahrern gehörten. Die einzelne Befragung der weiteren fünf Mitfahrer ergab, dass das Schmuggelgut eindeutig nur dem Fahrer zuzurechnen war.

„Das war keine ungeheuerlich große Menge an Schmuggelzigaretten“, erklärte einer der Einsatzkräfte. „Zu viel ist aber zu viel, da gibt es kein Pardon.“

Die Zöllner leiteten gegen den Mann ein Steuerstrafverfahren ein, weil das Schmuggeln einer solchen Menge als Steuerhinterziehung verfolgt wird. Die illegal nach Deutschland mitgeführten Zigaretten wurden sichergestellt. Vor Ort wurde noch ein Tabaksteuerbescheid erstellt und die Abgaben in Höhe von 422,12 Euro erhoben.

Die Polizei mahnt

Zigaretten und andere Tabakwaren dürfen auch nicht zu gewerblichen Zwecken aus einem EU-Mitgliedstaat nach Deutschland eingeführt werden. Tabakwaren ohne deutsche Steuerzeichen sind in Deutschland nicht verkehrsfähig. Sie werden deshalb von der deutschen Zollverwaltung sichergestellt und vernichtet. Die Tabaksteuer muss dennoch entrichtet werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.07.2020