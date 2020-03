Wertheim.Der Kleiderschrank läuft über? Wieder nichts zum Anziehen? Die Übergänge sind fließend – und der 4. Fashion Flohmarkt in Wertheim löst beide Probleme.

Am Sonntag, 8. März, wird die Main-Tauber-Halle wieder zum Schlaraffenland für Schnäppchenjäger. Von 14 bis 18 Uhr können modebewusste Frauen und Männer an 89 Tischen mit Mode für Jugendliche und Erwachsene stöbern und anprobieren.

Interesse ist groß

„Das Interesse an den Tischen war wieder enorm“, berichtet Organisatorin Nadine Sahlender. Für den 4. Fashion-Flohmarkt sind rund 150 Bewerbungen eingegangen. „Wir freuen uns sehr, dass das Ganze so gut angenommen wird, und fiebern dem Veranstaltungstag entgegen“, so Nadine Sahlender.

Der Wertheimer Verein „Ein langer Weg“ sorgt wieder für die Bewirtung. Auch das Team von „Sam Smoothies“ ist mit fruchtigen Erfrischungen mit von der Partie. Ein Teil der Einnahmen kommt dem Verein „Ein langer Weg“ zu Gute.

