„Schiff ins Schlingern geraten“

Wertheim.Thomas Wettengel (Bürgerliste) hielt im Gemeinderat die obligatorische, launige Jahresabschlussrede. Aus der Sicht des Seefahrers sei das Schiff Stadt Wertheim „ganz schön ins Schlingern geraten“. So schwere See habe sich „unser Kapitän und Steuermann Herrera Torrez“ wohl nicht vorstellen können. Mit der neuen Doppik sei die Ladung etwas verrutscht. „Jetzt haben wir die hohen Wellen der Abschreibungen, und Niedrigwasser bei den Gewerbesteuereinnahmen“, kalauerte Wettengel. Da werde es schwierig, in ruhige Gewässer zu kommen. „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders und richtig setzen“, sagte er und lobte die Zusammenarbeit im Gremium. „Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Rückenwind, damit wir gut aus der Krise herauskommen können, die Wirtschaft anzieht und wir etwas mehr Geld im Säckel haben“, schloss er. wei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020