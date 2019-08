Scheidewege des Lebens

Wertheim.Diese Woche hat die VHS ein leises Drama über drei Geschwister, die mit beiden Beinen im Leben stehen, sich aber mehr oder weniger überraschenden Veränderungen stellen müssen, im Programm. „All My Loving“ erzählt die Geschichte der drei Geschwister Hoffmann: Stefan (Lars Eidinger) ist 41 und Pilot. Er lebt in einer großen Wohnung, liebt schnelle Autos und natürlich Frauen.

Aus der Bahn geworfen

Als sich herausstellt, dass ihn sein nachlassendes Gehör und Probleme mit dem Gleichgewichtssinn arbeitsunfähig machen, klammert er sich verzweifelt an seinen alten Lebensstil: Er schlüpft in seine Pilotenuniform und versucht damit in Hotelbars Frauen kennenzulernen.

Außerdem wirft ihn der Besuch seiner Teenager-Tochter Vicky, die er mit einer Affäre gezeugt hat, aus der Bahn. Seine drei Jahre ältere Schwester Julia (Nele Mueller-Stöfen) und ihr Mann kämpfen derweil mit ganz anderen Problemen: Das Paar hat vor einigen Jahren ihren Sohn verloren. Im Italien-Urlaub stolpern die beiden über einen verunglückten Hund und nehmen sich seiner an. Besonders Julia umsorgt den Vierbeiner und setzt alles an seine Genesung – sehr zum Leidwesen ihres Mannes.

Nesthäkchen Tobias (Hans Löw) ist 34 und Langzeitstudent. Er ist mit der erfolgreichen Maren verheiratet, mit ihr hat er drei Kinder, die es zu versorgen gilt und die für Tobias stets als Ausrede herhalten müssen, wenn es um seinen nicht vorhandenen Uniabschluss geht. Zu allem Überfluss verlangen nun auch noch seine älteren Geschwister von ihm, den kranken Vater zu pflegen.

Dabei laufen die drei Hauptdarsteller, allen voran der vielfach ausgezeichnete Theater- und Filmschauspieler Lars Eidinger („25 km/h“, „Babylon Berlin“) zur Höchstform auf und machen die direkt aus dem Leben gegriffene Geschichte nahbar und glaubwürdig.

Der Film ist am Dienstag, 13. August, um 18.15 Uhr sowie am Mittwoch, 14. August, um 20.30 Uhr im Roxy Kino in Wertheim zu sehen.

