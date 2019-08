Schaller Technik Besuch abgestattet

Dörlesberg.Zu einem ihrer regelmäßigen Unternehmensbesuche trafen sich die Freien Bürger Wertheim bei der Firma Schaller Technik in Dörlesberg. Firmeninhaber Bernhard Berberich und sein Sohn Christoph erläuterten in einer Präsentation die Geschichte und das Produktspektrum, des rund 100 Mitarbeiter zählenden Unternehmens.

Die Besucher waren beeindruckt von der Erfolgsgeschichte des mit drei Mitarbeitern im Jahr 1975 in Mondfeld gegründeten Unternehmens. Zwei Standbeine bilden den Unternehmenserfolg. Fettversorgungsanlagen für Industriekunden, die sogenannte Tribotechnik, standen am Beginn der Unternehmensgründung. Bis zu 20 000 Liter fassen die Stahlbehälter, aus denen über Pumpen und Dosiersysteme hauptsächlich Schmierfette an Maschinen und Anlagen geleitet werden. Die von Schaller entwickelte Technik erlaubt es hierbei, dass selbst unter extremen Einsatzbedingungen, beispielsweise im Bergbau, keine Verunreinigungen in das Fett gelangen und die Behälter umweltschonend rückstandsfrei entleert werden können. Vor einigen Jahren hat man dann mit der Blechbearbeitung ein zweites Geschäftsfeld etabliert.

Beim Rundgang konnten sich die Gemeinderäte und Mitglieder der Freien Bürger einen Eindruck von der hochmodernen Fertigung verschaffen. Beim anschließenden Gespräch erläuterte Bernhard Berberich, dass derzeit sechs Auszubildende bei ihm tätig sind. Die Gewinnung von Fachkräften sei zunehmend schwierig, stellte für ihn aber derzeit noch kein Wachstumshindernis dar.

Auf Nachfrage von Johann Vogeltanz fand Berberich lobende Worte für die Stadtverwaltung. Das Bauamt sei ein verlässlicher Partner und entscheide meist schnell über Bauanträge. Kummer bereiten ihm jedoch die immer strenger werdenden Brandschutzvorschriften. Die in Besteheid angemietete Immobilie könne er daher nur teilweise nutzen. Da lediglich Blech- und Metallteilein der halle gelagert werden , kann er dies genauso wenig nachvollziehen, wie die Besucher. fb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019