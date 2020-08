Schaden an Auto selbst verursacht

Wertheim.Weshalb stellt ein Autofahrer wegen eines Schadens von geschätzten 2000 Euro an seinem Pkw bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt, wenn er den Schaden selbst verursacht hat? Diese Frage konnte auch beim Amtsgericht Wertheim in einer Verhandlung wegen unerlaubten sich Entfernens vom Unfallort und Vortäuschung einer Straftat nicht geklärt werden.

Der Angeklagte hatte nach eigenen Angaben am 5. November um 18.30 Uhr den Pkw in Freudenberg auf städtischem Gelände abgestellt. Am 8. November erschien er bei der Polizei Wertheim, verwies auf den Schaden an seinem Wagen und erklärte, das sei passiert, als er drei Tage parkte. Er stellte Anzeige gegen unbekannt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Polizei fuhr zum „Tatort“ und entdeckte an einer Treppe, dass Stufensteine verrückt waren – geschätzter Schaden 300 Euro – die genau zum Schadensbild am Pkw passten. Der Mann schloss aus, dass eine andere Person mit seinem Wagen gefahren war. Folglich muss er selbst beide Schäden verursacht haben.

Es kam zur Anzeige und der Beschuldigte sollte per Strafbefehl eine Strafe zahlen. Er legte Einspruch ein. Im Vorfeld erkundigte sich das Gericht bei der Stadtverwaltung Freudenberg mit dem Ergebnis, dass außer Kratzern an den Sandsteinen kein Schaden entstanden ist. In der Verhandlung blieb der Mann dabei, er habe nicht unredlich Anzeige erstattet, da er keinen Anstoß bemerkte. Der Verteidiger erklärte, dann wäre die Vortäuschung einer Straftat fahrlässig und straffrei.

Staatsanwalt und Gericht wussten aus anderen Fällen und eigener Erfahrung, dass dieser Anstoß zu hören, oder zumindest zu spüren gewesen sein müsste. Wenn der Beschuldigte den Anstoß nicht merkte, stelle sich die Frage, ob Fahrtüchtigkeit vorlag, beziehungsweise allgemein vorliegt, so die Richterin.

Aufgrund der besonderen Umstände des Falls und wegen geringer Schuld stellte das Gericht mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Zahlung einer Buße von 800 Euro zugunsten von Kindern mit Herzschwäche ein. goe

