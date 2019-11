Sanierung kommt gut voran

Hofgarten.In der Sitzung des Stadtteilbeirats wurde Margarete Tilly als neue Rätin vereidigt, da sie bei der konstituierenden Sitzung im Juli 2019 nicht anwesend sein konnte. Vorsitzender Roland Olpp sprach die Eidesformel und Tilly wiederholte sie. Damit ist die Vertreterin des Kanuclubs ordentliches Mitglied.

Anbau ist fertig

Olpp berichtete, dass der Umbau der Gemeinschaftsräume gut vorangehe. Der Anbau sei mittlerweile fertig und an drei Seiten auch schon verputzt. Die restliche Wand werde in Angriff genommen, wenn es die Witterung wieder zulässt. Die Küche sei grob entkernt und in der nächsten Woche wird mit dem Statiker besprochen, welche Wände stehen bleiben müssen und wo Durchbrüche möglich sind. „Ich denke, es wird eine gute Sache“, hoffte Olpp.

Fertigstellung des Umbaus soll Mitte 2020 sein. Dann werden die Stadtteilbeiratssitzungen auch dort stattfinden. Jetzt traf man sich als Ausweichquartier im Wohnstift im Hofgarten zur Sitzung .

Man bleibe beim Thema stationäre Blitzanlage am Ball, ist doch der Durchgangsverkehr das größte Problem für lärmgeplagte Anwohner. Nach den Anträgen im Jahr 2011 und 2017 habe man auch 2019 wieder bei der Stadt einen Antrag auf Errichtung einer stationären Blitzanlage gestellt. Die Chancen stünden derzeit gut, dass man dieses Mal Erfolg haben wird, so der Vorsitzende des Stadtteilbeirats.

Wie in vielen anderen Ortsteilen und Stadtteilen informierte auch in Eichel/Hofgarten Jürgen Goldschmitt von der VGMT über die mögliche Nutzung des Ruftaxis als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr in verkehrsschwachen Zeiten. Das Ruftaxi sei ein zusätzliches Angebot und fahre in einer Art Linienverkehr von Haltestelle zu Haltestelle. Um die Einfachheit des Systems zu zeigen, rief Goldschmitt die entsprechende Telefonnummer 0621/1077077 an – und landete erst einmal in der Warteschleife. Nach kurzer Wartezeit teilte er aber seinen Fahrwunsch mit und erhielt eine befriedigende Antwort.

Flyer verteilen

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember wird das Angebot ausgeweitet, so der Fachmann. Seit Einführung des in der Fläche einmaligen Projekts im Januar 2018 haben bereits 20 000 Personen dasAngebot genutzt, Tendenz steigend.

Um die Akzeptanz zu steigern, will man in die von der VGMT zur Verfügung gestellten Flyer an die Zielpersonen verteilen. Wenn Bedarf besteht, will Goldschmitt erneut in den Stadtteil kommen.

