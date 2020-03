Sanierung des Vereinsgebäudes beginnt im Frühjahr

Kembach.Die Mitglieder des Kultur- und Verschönerungsvereins Kembach trafen sich jüngst im Vereinsraum der Kembachtalhalle zur Jahreshauptversammlung. In seiner Einleitung verwies der Vorsitzende Thomas Hemmerich auf die Notwendigkeit, das Dach des Vereinsgebäudes, der ehemaligen Volksbank, zu sanieren.

In der Vergangenheit seien schon einige Ziegel vom Dach gerutscht und auch Mörtelteile seien heruntergefallen. Die Maßnahme wurde schon im vergangenen Jahr geplant, und man werde im Frühjahr dieses Jahres die Sanierung umsetzen. Der Vorsitzende geht davon aus, dass genug Helfer bei der Sanierung des Daches mitwirken. Weiterhin gab der Vorsitzende der Versammlung den Sachstand des Förderprogrammes „Baumschnitt Streuobst“ des Landes Baden-Württemberg bekannt. Man ist gegenwärtig im fünften und letzten Förderjahr. Hemmerich rief in diesem Zusammenhang dazu auf, am kommenden Streuobstpflegetag tatkräftig mitzuwirken.

Thomas Hemmerich teilte mit, dass das Dorf- und Weinfest in verschoben wurde. Wegen anderer Termine findet es 26. und 27. Juli statt.

Anschließend berichtete die Schriftführerin Tanja Bolg über die Ereignisse im vergangenen Jahr.

Im Rahmen der Streuobstpflegetage wurden die gemeindeeigenen Streuobstwiesen. Im Sommer unternahm man eine Fahrt mit dem Bus zur Bundesgartenschau nach Heilbronn. Das Dorf- und Weinfest wurde am 10. und 11. August zum 43. Mal gefeiert. Die Resonanz war sehr gut. Und wie schon im vergangenen Jahr konnte das Rathaus in das Dorffest mit einbezogen werden.

Beim Messeumzug nahm man mit dem Motto, „50 Jahre Weinbau Kembach“ teil. Unter diesem Motto werden weitere Veranstaltungen in Kembach stattfinden. Die Danach folgte der Bericht der Kassiererin Regina Oberdorf, und auf Antrag des Kassenprüfers Armin Hemmerich erteilte die Versammlung dem Vorstand die Entlastung. Armin Hemmerich würdigte ausdrücklich die ordentliche Arbeit der Kassiererin.

In diesem Jahr standen Neuwahlen des gesamten Vorstands an. Als neuer und alter Vorsitzender wurde Thomas Hemmerich bestätigt. Ebenso wurden der stellvertretende Vorsitzende Stefan Heise und auch Tanja Bolg als Schriftführerin wiedergewählt. Margit Hörner wurde als Beisitzerin wiedergewählt.

Regina Oberdorf, die Kassiererin, legte ihr Amt nieder. Ebenso schieden Elfriede Hörner und Erika Gramlich aus dem Vorstand aus. Jörg Kilian wurde einstimmig zum Kassierer gewählt. Drei neue Beisitzer sind bereit im Vorstand mitzuwirken: Helga Schmidt, Joachim Hilgner und Regina Oberdorf. Das Amt der Kassenprüfer übernehmen Armin Hemmerich und Rolf Englert.

In diesem Zusammenhang würdigte Thomas Hemmerich die Leistungen der drei ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder.

Über das Jahreswetter des vergangenen Jahres berichtete Armin Hemmerich. Aus seinen Messungen ging unter anderem hervor, dass die Jahresniederschlagsmenge 730 Millimeter betrug und demnach eigentlich über dem Niederschlagsdurchschnitt für der Region liegt. trotzdem sei es im Sommer sehr trocken gewesen.

Thomas Hemmerich lobte die Helfer, die alljährlich die Pflanzbeete im Ort pflegen, die Obstbäume der Streuobstwiesen zurück schneiden, die Wiesen mähen und sonstige Tätigkeiten in Kembach ausführen.

Weiterhin ernannte Hemmerich vier langjährige Mitglieder zu Ehrenmitgliedern: Elfriede Hörner, Erika Gramlich, Herbert Hörner und Gudrun Hörner. Schließlich wurde angesprochen, in welcher Art und Weise „50 Jahre Weinbau Kembach“ über das Jahr gesehen gestaltet werden kann.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.03.2020