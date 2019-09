„Sandstein trifft auf Moderne“

Jetzt steht es fest: Der Kembacher Kindergarten bekommt einen Anbau. Der Gemeinderat folgte am Montagabend den Wünschen der Ortschaftsräte und der Empfehlung der Stadtverwaltung.

Wertheim. Nicht erst im Wahlkampf um den Posten des Oberbürgermeisters wurde das Thema „Platzmangel im Kindergarten Kembach“ in der Öffentlichkeit diskutiert. Schon lange vorher war bekannt, dass der Kembacher Kindergarten aus allen Nähten platzt.

Derzeit werden hier 34 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren in zwei Gruppen betreut. Der Bedarf ist jedoch aufgrund gestiegener Geburtenrate und der Zuzüge in Kembach und Dietenhan deutlich höher. Dass die Teilung von Betreuungsplätzen nur eine vorübergehende Lösung ist, darin waren sich Träger, Stadt und Eltern einig.

Für eine grundsätzliche Lösung standen zwei Varianten zur Auswahl (wir berichteten). Auf der Gemeinderatssitzung am Montagabend schilderte Uwe Schlör-Kempf, Leiter der Abteilung Kinder, Jugend, Sport und Vereine bei der Stadtverwaltung, den Gemeinderäten noch einmal ausführlich die Ausgangssituation. Diese wird sich durch die absehbare Wohnbebauung noch deutlich verschärfen. Die Dringlichkeit der Maßnahme untermauerte er auch mit der grundsätzlichen Platzkapazität der östlichen Ortsteile und der Versorgungsquote, die dann beispielsweise bei Kindern zwischen ein und drei Jahren bei 76 Prozent und bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren bei 124 Prozent läge.

Das Konzept

Das zukünftige Betreuungskonzept in Kembach sieht eine Gruppe mit Ganztagesbetreuung / verlängerter Öffnungszeit (VÖ) mit 25 Plätzen, eine VÖ-Gruppe in Altersmischung von zwei bis sechs Jahren mit 22 Plätzen und eine Krippengruppe mit zehn Plätzen vor. Unter dem Strich stehen statt 34 dann 57 Plätze für diese Einrichtung.

Christian Melzer, zuständig für Hochbau bei der Stadt, stellte zusätzlich alle erarbeiteten Vor- und Nachteile der beiden Varianten gegenüber. So kann der Erweiterungsbau an der bestehenden Einrichtung mit der fußläufigen Erreichbarkeit, vertrauter Umgebung, deutlich geringeren Baukosten (2,2 Millionen Euro) und einer Projektdauer von 27 Monaten nach Bereitstellung der Gelder punkten. Die Variante zwei, der Neubau nahe der Kembachtalhalle, dagegen würde 2,8 Millionen Euro kosten und 36 Monate bis zur Fertigstellung dauern. Dagegen punktete diese Variante beispielsweise mit der Nähe zur Natur.

Auch die Stellungnahmen der beiden Ortschaftsräte wurden vorgetragen, die sich eindeutig für den Anbau aussprachen. Ausschlaggebend waren die geringen Baukosten, die deutlich kürzerer Bauzeit, keine zusätzliche Flächenversiegelung und die Vermeidung von Leerstand mitten im Ort.

„Wir freuen uns, dass sich nun eine grundsätzliche Lösung abzeichnet“, so Bernd Hartmannsgruber für die CDU-Fraktion. Er wies allerdings in seinem Plädoyer darauf hin, dass der Verkehrssituation an der bestehenden Einrichtung besonderes Augenmerk gewidmet werden müsse. Eine zum späteren Zeitpunkt vorgeschlagene verkehrsberuhigte Ortseinfahrt könnte hier die Lösung sein.

„Sandstein trifft auf Moderne“, meinte Marliese Teicke (Bündnis 90/Die Grünen). Anna-Lena Szabo (SPD) unterstrich, dass die Fraktion die Variante eins favorisiere, weil ein zeitnaher Ausbau wichtig sei.

Auch die Freien Bürger sprachen sich für den Anbau aus. Die Fraktionsvorsitzende Songrid Breuninger mahnte jedoch, auch die weitere Entwicklung in Wertheim im Auge zu behalten. Auf Nachfrage bemerkte Baudezernent Armin Dattler, dass die höheren Energiekosten im Altbau die Differenz zu den Baukosten des Neubaus keinesfalls ausfüllen werden.

Einstimmig sprach sich der Gemeinderat am Ende für den Erweiterungsbau am bestehenden Gebäude aus. Der wird dann auf den für 100 000 Euro noch zu kaufenden Nachbargrundstücken errichtet. Im Neubau sollen in einem ersten Schritt die Krippengruppe, eine Kindergartengruppe und ein Mehrzweckraum entstehen. Nach der Sanierung des bestehenden Gebäudes (zweiter Abschnitt) wird es dort Platz für eine weitere Kindergartengruppe, einen Kreativraum und Personalräume geben. Ob die Bäume allerdings alle erhalten werden können, wird laut Christian Melzer erst die Feinplanung ergeben.

