Sandro Gravera lebt den Minimalismus

Alles, was er besitzt, passt in zwei Taschen: Der Minimalist, Weltenbummler und digitale Nomade Sandro Gravera hielt am Dienstag einen Benefiz-Vortrag im Arkadensaal.

Wertheim. Was benötige ich wirklich? Diese Frage stellt sich der gebürtige Wertheimer Sandro Gravera bei jedem Gegenstand aufs Neue. Seit einigen Jahren lebt er das Prinzip des Minimalismus. Dadurch hat er nicht nur an

...