Sagenumwobenes Bauwerk

Bronnbach.Das Internationale Zentrum für Kulturgüterschutz und Konservierungsforschung IZKK, das Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC sowie der Historische Verein Wertheim veranstalten einen Vortragsabend im Rahmen der Bronnbacher Gespräche. Dr. Jörg Paczkowski referiert am Donnerstag, 14. November, um 18.30 Uhr im Vortragssaal der Außenstelle des Fraunhofer ISC im Kloster Bronnbach zum Thema „Die Eulschirbenmühle – Dichtung und Wahrheit“.

Dr. Jörg Paczkowski wird diesen sagenumwobenen Bau aus dem späten 16. Jahrhundert in seinem Vortrag vorstellen. Wegen seiner besonderen Gestaltung wurde dieses Gebäude gerade im 19. Jahrhundert mit der Melusine, jenem wunderschönen Wasserfräulein, in Verbindung gebracht. Allerdings ist dieses kunsthistorisch wichtige Bauwerk leider ein wenig in Vergessenheit geraten, obwohl es zu den bedeutendsten Bauten des 16. Jahrhunderts, nicht nur in der näheren Umgebung zählt.

Aus diesem Grund haben sich die Organisatoren der Veranstaltung vorgenommen, dieses etwas abseits vom Wege liegende Mühlengebäude mit seiner Geschichte sowie den damit verbundenen Sagen durch diesen Abend wieder mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

Dr. Jörg Paczkowski ist der frühere Leiter des Grafschaftsmuseums und jahrzehntelanger Kreisheimatpfleger des Main-Tauber-Kreises. Er betreut noch immer aus dem Ruhestand das Schlösschen im Hofgarten.

Weitere Informationen zu dieser und zu anderen Veranstaltungen des Zentrums gibt es unter www.izkk.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019