Sängerbund trauert

Mondfeld.Der Sängerbund Mondfeld trauert um seinen Ehrenchorleiter Gerhard Scheurich.

Wie sie selbst mitteilen, hat die Nachricht vom Tod ihres Ehrenchorleiters die Mitglieder des Sängerbundes Mondfeld tief betroffen. Gerhard Scheurich dirigierte den Chor mehr als 30 Jahre lang, und zwar von 1989 bis 2018.

Gerhard Scheurich war in seiner ruhigen und bescheidenen Art und seinem stetigen Bemühen um Harmonie innerhalb des Chors nicht nur musikalisches, sondern auch charakterliches Vorbild. Er formte den Mondfelder Chor durch gezielte Stimmbildung zu einem Klangkörper, der in seiner besten Zeit weit über die Grenzen Mondfelds hinaus bekannt war. Der Ehrenchorleiter erweitere und modernisierte stets das Liedgut des Chores, womit viele Sänger gefordert, aber niemals überfordert waren. Gerhard Scheurich wusste stets, was er den Sängern zumuten konnte. Mitunter war dazu sehr viel Geduld nötig, doch der Erfolg gab ihm Recht.

So hat Scheurich jahrzehntelang die Laiensänger des Chors durch seinen enormen Sachverstand und sein ausgeprägtes Gehör auf sehr hohes musikalisches Niveau gebracht. Dafür danken die Mitglieder des Sängerbundes Gerhard Scheurich von ganzem Herzen. Der Sängerbund Mondfeld wird seinen Ehrenchorleiter nicht vergessen und ihn in dankbarer Erinnerung behalten. sb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020