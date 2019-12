Sänger füllten stimmlich mühelos Kirchenraum

Wertheim.Eine festliche Einstimmung in die Weihnachtszeit erlebten am Sonntag die Besucher in der Wertheimer Kirche Sankt Venantius. Dort sangen beim Adventskonzert der katholischen Kirche die Chöre der Gemeinden Sankt Venantius und Sankt Elisabeth die Weihnachtsgeschichte nach Worten von Clemens Brentano. Unterstützt wurden sie von einem Instrumentalensemble unter der Leitung von Dieter Bender, seines Zeichens Organist und Chorleiter von Sankt Venantius. Musikalisch ergänzt wurden sie von den beiden Solisten Stefanie Wagner (Sopran) und Simon Kuhn (Bass) von der Musikhochschule Würzburg. Mit ihren klaren und kräftigen Stimmen füllten die beiden jungen Sänger den Kirchenraum mühelos und unterstrichen den feierlichen Charakter des einstündigen Konzerts. / ses

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019