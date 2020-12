Rund um faire Produkte

Main-Spessart-Kreis.Großer Beliebtheit erfreut sich schon seit Jahren der Einkaufsführer, der vom Agenda 21-Arbeitskreis des Landkreises erarbeitet wurde. Nun wurde dieses Nachschlagewerk zu regionalen, fairen und ökologischen Produkten aktualisiert und neu aufgelegt.

Sie werden überrascht sein, wie viele Anbieter es inzwischen in unserem Landkreis gibt, die regionale, faire oder biologische Produkte vermarkten! Produkte, die weit über Lebensmittel aus kontrolliertem Anbau oder artgerechter Tierhaltung hinausreichen. Auch Kleidung, Drogerieartikel oder Teppiche werden in Main-Spessart hergestellt und können mit gutem Gewissen gekauft werden.

„Seit 2014 ist der Landkreis Main Spessart anerkannter „Fairtrade-Landkreis“, so Ilse Krämer, die Agenda-Beauftragte des Landkreises. „Mit vielfältigen Aktionen haben wir in den letzten Jahren zu diesem Thema informiert und für den Gedanken eines fairen partnerschaftlichen Handels geworben. Erfreulicherweise gibt es immer mehr Menschen, denen bewusst ist, dass sie es selbst mit ihrem Einkaufsverhalten ein Stück mit in der Hand haben, ob zum Beispiel Tiere artgerecht gehalten werden oder Kinder statt zur Schule zu gehen auf den Kaffeeplantagen arbeiten müssen“, fügt sie an.

Bewusstes Einkaufen

„Der Einkaufsführer soll bewusstes Einkaufen einfacher und damit selbstverständlicher machen“, so der Wunsch der Agenda-Beauftragten. In der Broschüre finden sich nicht nur die Anbieter und ihre Waren, sondern auch viele ergänzende Informationen rund um das Thema „Umweltbewusst Leben“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020