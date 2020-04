Rücksichtslos und fahrlässig

Kreuzwertheim.Zur Eindämmung des Corona-Virus wurde in Bayern der Katastrophenfall ausgerufen und eine umfassende Ausgangsbeschränkung erlassen. Aus diesen Gründen musste auch die Zufahrt zum Naherholungsgebiet „Himmelreich“ mitsamt Parkplatz gesperrt werden.

„Leider halten sich zum wiederholten Mal Besucher nicht an die Absperrung, missachten Verkehrszeichen und parken unzulässig im Landschaftsschutzgebiet in einem nicht für den öffentlichen Verkehrs freigegebene Bereich“, moniert die Gemeindeverwaltung Kreuzwertheim. „Der Höhepunkt der Unvernunft ereignete sich am Wochenende. Im Waldbereich am Höhenzug oberhalb der Schleuse wurde grob fahrlässig und rücksichtslos durch eine verbotswidrige Feuerstelle ein Waldbrand verursacht.“ Zur Brandbekämpfung waren allein über 60 Feuerwehrdienstleistende im Einsatz aus Kreuzwertheim, Wiebelbach, Röttbach, Unterwittbach sowie der Katastrophenschutzzug aus Homburg (die FN berichteten).

„Dieses rücksichtslose Verhalten der Menschen, die sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen und das Infektionsschutzgesetz halten, ist völlig unverantwortlich angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen der Corona-Pandemie“, kritisieren Kreisbrandinspektor Andreas Schmitt und Bürgermeister Klaus Thoma am Ende des Einsatzes.

„Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Verstöße konsequent sanktioniert und durch die bayerische Polizei kontrolliert werden“, erklärt die Gemeinde. Der Bußgeldkatalog „Corona-Pandemie“ sehe für dieses rechtswidrige Handeln enorm hohe Verwarnungen vor. gkw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020