Rudi Weber jetzt Vorsitzender

Sonderriet.Zu einer außerordentlichen Generalversammlung trafen sich vor ein paar Tagen rund 40 Mitglieder des TSV Sonderriet in der Mehrzweckhalle.

Bei der Jahreshauptversammlung im März konnte kein neuer Vorsitzender gefunden werden, deshalb leitete der Vorstand kommisarisch die Geschäfte weiter.

Der Appell

Der ausscheidende Vorsitzende Markus Klein und der Wahlvorstand appellierten nochmals an die anwesenden Mitglieder und schließlich erklärte sich Rudi Weber bereit, den Vorsitz zu übernehmen. Der bisherige Stellvertreter Josef Häfner erklärte sich bereit, das Amt weiter zu führen. Als Schriftführerin konnte Sabine Fischer gewonnen werden, als Hauptkassiererin stellt sich Ulrike Kempf zur Verfügung. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt.

Nach dieser erfolgreichen Wahl bedankte sich der neu gewählte Vorsitzende Rudi Weber für das Vertrauen und richtete seine Dankesworte insbesondere an die ausscheidenden Vorstandsmitglieder. Auch freue er sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Team. Rudi Weber versprach sich für das Wohl des TSV und all seinen Mitglieder einzusetzen und sein Bestes zu geben . Der Stellvertreter Josef Häfner hatte am Schluss noch für jedes ausscheidende Vorstandsmitglied eine kleine Rede und ein Präsent vorbereitet.

Jutta Perske hatte immerhin neun Jahre den Posten als Hauptkassiererin inne; Andrea Kempf blickt auf stolze 24 Jahre als Schriftführerin zurück. Ihr sprach Josef Häfner seine besondere Anerkennung aus. Auch bei Markus Klein bedankte er sich für beachtliche 15 Jahre als Vorsitzenden. Es sei durchaus nicht selbstverständlich, über solch eine lange Zeit ein Ehrenamt auszuüben, so Josef Häfner.

