Roxy zeigt Naturfilm

Wertheim.Das Roxy in Wertheim zeigt am Dienstag, 3. März, um 18.30 Uhr und am Mittwoch, 4. März, um 20.30 Uhr „Das geheime Leben der Bäume“ von Jörg Adolph nach dem internationalen Bestseller von Peter Wohlleben.

Der Film liefert, auch dank der brillanten Bilder von Jan Haft, faszinierende Einblicke in den Lebenskosmos Wald und begleitet den Förster auf seine weltweiten Reisen im Auftrag der Erhaltung eines der ältesten Naturlebensräume überhaupt.

Als Peter Wohlleben Förster wurde, war dies der Beginn einer ganz besonderen Beziehung. Einer Beziehung zwischen Mensch und Wald. Je mehr Wohlleben über dieses Biotop herausfand, desto mehr erwuchs der Wunsch, davon zu erzählen.

Erste Veröffentlichung

Und so fing Peter Wohlleben an, Bücher über den Wald und das Zusammenspiel der Bäume untereinander zu schreiben. Im Jahr 2015 veröffentlichte er „Das geheime Leben der Bäume“ - ein Buch, das zum Bestseller und in unzählige Sprachen übersetzt wurde. Nun erfolgt die Umsetzung der faszinierenden Einblicke in eine unvergleichliche Lebensgemeinschaft der Organismen für die große Kinoleinwand. Dass die gelingt, liegt nicht nur am charismatischen Peter Wohlleben selbst, den Regisseur Jörg Adolph auf seinen verschiedenen Reisen durch die Welt begleitet.

Kosmos Wald

Parallel dazu und ganz im Sinn und Stil des erfolgreichen Buchs widmet sich „Das geheime Leben der Bäume“ dem Kosmos Wald.

Es gelingen seltene und beeindruckende Einblicke in die Lebensgemeinschaft der Bäume, die mit ihren sozialen Strukturen und der gegenseitigen Unterstützung unter Beweis stellen, dass sie auch ohne Menschen gut auf sich aufpassen können.

