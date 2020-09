Roxy zeigt drei Filme

Wertheim.In mehr als 145 Ländern wird am 20. September der Weltkindertag begangen, um auf die Bedürfnisse der Kinder und ihre Rechte aufmerksam zu machen. Unicef weist darauf hin, dass die besondere Situation unter Covid-19 und die damit verbundenen Absagen vieler Weltkindertagsfeste nicht dazu führen dürfen, dass Kindern und ihren Rechten in diesem Jahr weniger Beachtung geschenkt wird.

Umso wichtiger ist es nun, zum diesjährigen Weltkindertag jedem Kind eine sichtbare Stimme zu geben und genau hinzuhören, was es zu sagen hat. Das Wertheimer Roxy beteiligt sich schon seit vielen Jahren mit ausgesuchten Kinderfilmen am Weltkindertag. Am Sonntag werden drei Filme gezeigt:

14.30 Uhr: Ooops 2 - Land in Sicht Die Fortsetzung des Animationsabenteuers „Ooops Die Arche ist weg“ läuft als Preview vor Bundesstart: Die Stimmung auf der Arche war schon mal besser! Nach Wochen auf See wird das Essen knapp und Land ist nicht in Sicht. Eine echte Herausforderung für die Köche an Bord. Als dann auch noch die verbleibenden Fässer über Bord gehen, muss etwas passieren. Während sich kleine Besucher über jede Menge Slapstick amüsieren, dürfen ihre Eltern über die Erziehungsprobleme der Hauptfiguren schmunzeln. (Erstaufführung, frei ab 0 Jahren)

14 Uhr: Mina und die Traumzauberer Der Animationsfilm erzählt die Geschichte von Mina, die in ihrem Traum auf die sogenannten „Traumzauberer“ trifft und beschließt, mit deren Hilfe ihrer unausstehlichen Stiefschwester einen Denkzettel zu verpassen. Ein Film für die ganze Familie, dessen Füllhorn an Ideen dank einem ausgefeilten Drehbuch und einer fantasievollen Animation die Welt der Träume sichtbar macht. Mina ist nicht glücklich, als die Verlobte ihres Vaters zusammen mit ihrer Tochter Jenny einzieht. Denn Jenny, die den ganzen Tag am Handy hängt, ist unausstehlich und sorgt dafür, dass sich Mina im Zuhause nicht mehr wohlfühlt. (Erstaufführung, frei ab 0 Jahren, „besonders wertvoll“)

14 Uhr: Die Boonies - Eine bärenstarke Zeitreise Zwei Bärenbrüder landen zusammen mit einem Freund auf magische Weise in der Steinzeit. Auf der Flucht vor Mammuts, Säbelzahntigern und einem Urzeitvogel werden die Drei getrennt und zwei treffen auf einen Stamm grimmiger Höhlenmenschen, die sie gefangen nehmen und verspeisen wollen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020