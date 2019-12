Rotkreuzladen öffnet nach Umzug

Wertheim.Der Rotkreuzladen wird am Montag, 13. Januar, um 10 Uhr wieder eröffnet.

Am neuen Standort in der Bismarckstraße, ehemals „Apotheke am Engelsberg“ in Wertheim, wird der Verkauf mit leicht geändertem Konzept aber zu den gewohnten Öffnungszeiten weitergehen.

Ware zum halben Preis

Im Rotkreuzladen findet man gut erhaltene Kleidung für Damen, Herren und Kinder sowie Bettwäsche, Handtücher, Schuhe und Bücher. Alle Bürger können hier einkaufen, Personen mit Berechtigungsschein erhalten die Ware zum halben Preis. Geführt wird der Kleiderladen von einem ehrenamtlichen Team.

Weitere Informationen gibt es beim DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim, Birgit Schreck, Telefon 09341/92050, per E-Mail: birgit.schreck@drk-tbb.de oder auf der Homepage unter www.drk-tbb.de.

