Rotes Kreuz investiert 8,5 Millionen Euro

8,5 Millionen Euro (inklusive Landesförderung) investiert der Kreisverband des Roten Kreuzes in ein neues Zentrum auf dem Reinhardshof. Das Projekt ist jetzt in trockenen Tüchern.

Wertheim. Nach mehr als zwei Jahren Vorbereitung ist das bisher größte Projekt des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim nun in trockenen Tüchern. In der jüngsten Kreisversammlung wurde die endgültige Entscheidung getroffen, auf dem Reinhardshof eine Pflegeeinrichtung sowie eine Rettungswache zu errichten. Die Pläne waren bereits in groben Zügen bekannt (wir berichteten), jetzt machte der Kreisverband weitere Details publik.

Auf dem ehemaligen Messegelände der Stadt Wertheim soll in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rot-Kreuz-Krankenhaus ein neues, innovatives Rot-Kreuz-Zentrum mit Rettungswache inklusive Schulungsräumen und angeschlossenem Rot-Kreuz-Laden sowie ein Pflegezentrum mit 30 Kurzzeit- und 15 Tagespflegeplätzen entstehen.

Mit dem Vorhaben hätten sich das Präsidium und die Geschäftsführung seit mehr als zwei Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt und jetzt die notwendigen Entscheidungen herbeigeführt, heißt es in einer Presseerklärung des Kreisverbands. Die Verlegung und der Neubau der Rettungswache seien sinnvoll, da am jetzigen Standort größere Investitionen erforderlich wären, um den veränderten Bedingungen im Rettungsdienst Folge zu leisten, so die Pressemitteilung weiter.

Leuchtturmprojekt

Wichtig für die notärztliche Versorgung sei die unmittelbare Nähe zum Krankenhaus. Dafür stelle die Stadt Wertheim ein Teilgrundstück des ehemaligen Messegeländes zur Verfügung. Nach Schaffung der grundstückrechtlichen und baulichen Voraussetzungen könne mit einer Umsetzung im Jahr 2021 gerechnet werden.

Weil es in der Kurzzeitpflege großen Bedarf an Pflegeplätzen gebe und das Land Baden-Württemberg dafür ein Förderprogramm aufgestellt hat, habe sich der DRK-Kreisverband entschieden, diese Versorgungslücke zu schließen und ein Zentrum für die Kurzzeit- und Tagespflege zu schaffen. Dies entspreche den Grundidealen des Roten Kreuzes und sei für die Menschen in der Region eine wichtige Hilfe.

Für das „Leuchtturmprojekt“ in Wertheim, das über die Stadtgrenzen hinaus für die gesamte Region sehr wichtig sei, habe der DRK-Kreisverband, zusammen mit zwei weiteren Einrichtungen im gesamten Land, die Zusage auf eine Landesförderung bekommen. Wie berichtet, handelte es sich dabei um 1,5 Millionen Euro.

Die Fördermittel kämen den Patienten zugute, da sie bei der Berechnung des Pflegesatzes Berücksichtigung finden. Die Einrichtung sei wichtig zum Beispiel für Familien mit einer pflegebedürftigen Person nach einem Krankenhausaufenthalt, bei denen die Betreuung nicht von der Familie geleistet werden kann oder auch für Familien, die eine pflegebedürftige Person im eigenen Haushalt pflegen, aber an manchen Tagen oder über eine bestimmte Zeit selbst abwesend sind und die Patienten kurzzeitig in eine professionelle Betreeung geben wollen.

Insgesamt beläuft sich die Investitionssumme auf 8,5 Millionen Euro, wie Landrat Reinhard Frank, der Vizepräsident des Kreisverbands ist, diese Woche den Fränkischen Nachrichten mitteilte. Weitere Mittel etwa für den Bau der neuen Rettungswache werden beantragt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019