Roberto Legnani entführte Publikum in eine andere Welt

Wertheim.„Ich habe bewusst Wertheim als Startpunkt meiner Tournee gewählt. Hier gibt es ein tolles Publikum, und es ist familiär“, freute sich der Musiker Roberto Legnani bei seinem Auftritt am Mittwoch im Barocksaal des Rathauses. Und das leider zahlenmäßig eher kleine, aber umso aufmerksamere Publikum musste dem Künstler Recht geben.

Entführte er doch in seinem anderthalbstündigen Konzert mit seiner Darbietung in dem nur schwach beleuchteten Raum weg aus der Wirklichkeit in eine andere Welt als Tönen und Entspannung.

Aus aller Welt

Dabei legte er seinen Arrangements meist Stücke der klassischen Gitarrenliteratur aus den verschiedensten Teilen der Erde zugrunde. Englische Stücke sind hier genauso vertreten wie Melodien aus der gefühlten Heimat der Gitarre, also Spanien und Südamerika.

Auch der deutsche Dietrich Buxtehude ist mit einer Sarabande vertreten. Er ist mit Lebensdaten im 17. Jahrhundert der älteste vorgetragene Komponist. Ein Schwerpunkt der Auswahl lag auf dem 19. Jahrhundert, aber auch Volkstümliches mischt sich hinein, etwa bei den „Piezas Sudamericanas“ mit Rhythmen aus Brasilien, Uruguay und Argentinien oder bei den traditionellen keltischen Songs.

Übergänge fließend

Die Spezialität des studierten Musikers Legnani ist es, neben bekannten Werken in Vergessenheit geratene wieder auszugraben. Oft sind die Übergänge zwischen den einzelnen Darbietungen fließend, manchmal gibt es einen fulminanten Schlussakkord, bei dem zum Teil der Klangkörper für Klopfrhythmen mit eingebaut wird.

Legnani, der das Gitarrenspiel an renommierten Hochschulen lehrte, etwa in Freiburg, Minneapolis und Seoul, wirkte zunächst ganz klein auf seinem Stuhl vor dem großen Gemälde des Barocksaals und doch schaffte es die Musik, Großes zu zaubern.

Eigene Werke

Doch nicht nur ein meisterhafter Interpret ist er, sondern ebenso Komponist. Vor der Pause kam eines seiner eigenen Werke zur Aufführung, die „Moods from the Song of King David“. Wie der Titel sagt, spielt das Stück mit verschiedenen Stimmungen, die die Gitarre schnell und langsam, laut und leise, aufnahm und in den Zuschauerraum trug.

Pure Entspannung

Ein schöner Abend, musikalisch eindrucksvoll und gleichzeitig pure Entspannung fernab des hektischen Alltags – eine gelungene Mischung, der mehr Zuschauer zu wünschen gewesen wären.

Doch Legnani ist ja noch bis März 2020 auf Deutschlandtournee und wird damit noch vielen Musikliebhabern die Möglichkeit geben, sich von ihm entführen und verzaubern zu lassen. nad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019