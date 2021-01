Riskantes Überholen wird teuer

Wertheim.Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs durch rücksichtsloses Überholen bei Vockenrot verhängte das Amtsgericht Wertheim gegen einen Kleinbusfahrer aus dem Main-Spessart-Kreis eine Geldstrafe von 50 Mal 40 Euro. Die „Gefälligkeitsaussage“ eines Arbeitskollegen erwies sich als nutzlos, dagegen erschienen die Aussagen der Anzeigeerstatterin und eines weiteren Autofahrers glaubhaft.

Die Fahrerlaubnis des 36-jährigen Angeklagten, seit zwei Monaten vorläufig, wurde endgültig entzogen, und als Sperrfrist für die Wiedererteilung sieben Monate festgesetzt. Mit Rechtskraft des Urteils werden im Flensburger Fahreignungsregister drei Punkte eingetragen.

Im September war der Arbeitskollege etwa um 13 Uhr mit einem beladenen „40-Tonnen-Lkw mit Anhänger“ vom Bahnhof Wertheim kommend die L 508, Neue Vockenroter Steige, hinaufgefahren. Hinter ihm bildete sich eine „lange Schlange“. Nach dem Ortsende von Vockenrot Richtung Nassig befand sich die Anzeigeerstatterin in ihrem Auto direkt hinter dem Lastwagen. Es folgten der Autofahrer und der Kleinbus.

Die Straße ist dort leicht ansteigend, und es kommt eine Kuppe mit leichter Rechtskurve, was die Sicht nach vorn begrenzt. Die Geschwindigkeit der Kolonne betrug „50 bis 60 Stundenkilometer“. Der Kleinbusfahrer überholte zunächst „ohne Behinderung“ den Autofahrer, scherte ein und wollte dann auch an der Anzeigeerstatterin vorbei. Als er etwa auf gleicher Höhe war, näherte sich von Nassig her ein Auto und erreichte fast die Front des Lkw.

Um dem Kleinbus das Einscheren zwischen sich und dem LKW zu ermöglichen, bremste die Anzeigeerstatterin bis zum Stillstand ab, „andernfalls wäre es zum Unfall gekommen“. Die Industriekauffrau merkte sich das Kennzeichen. Der Kleinbus überholte den Lkw. 1,5 Kilometer weiter bog die Frau nach Nassig ab und blieb am Straßenrand stehen. Der weitere Autofahrer kam zufällig vorbei, hielt an und fragte, ob er helfen könne.

Der Arbeitskollege im LKkw meinte in der Verhandlung, hinter seinem Gespann sei genügend Platz zum Einscheren gewesen, Gegenverkehr habe er „keinen gesehen“. Auf Nachfrage des Gerichts wurde daraus: „Ich weiß nicht, ob Gegenverkehr kam.“ Er und der Angeklagte arbeiten bei derselben Baufirma im Kreis Miltenberg.

Der Verteidiger stützte im Schlusswort seinen Antrag auf Freispruch auf die Aussage des Arbeitskollegen – ohne Erfolg. Das Gericht erwiderte im Urteil unter anderem, nach einer harmlosen Situation hätte der weitere Autofahrer in Nassig sicher nicht angehalten. goe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.02.2021