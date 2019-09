Riesiges Interesse an Hilfen im Alter

Auch in seiner fünften Auflage hat die Seniorenmesse – wiederum organisiert vom Seniorenbeirat Wertheim – nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Ganz im Gegenteil.

Wertheim. Seit man mit der Eintagesveranstaltung auf den Mainvorplatz gewechselt ist, kommen immer mehr Besucher und informieren sich aus erster Hand über Pflegeunterstützung, Hilfsmittel und Pflegeheime. Darunter sind zwar auch einige Flussschifftouristen, aber die Mehrzahl der Besucher kommt aus Wertheim und der Umgebung.

Die Mischung der Aussteller kommt gut an. Die unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez stehende Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt. Bereichert werden die Aussteller durch Fachvorträge von Spezialisten rund um das Thema Altern, Hilfe und Medizin. Diese Vorträge fanden sowohl in einem kleinen Zelt, als auch im Hotel „Bronnbacher Hof“ statt. Diese Kooperation hat sich bewährt.

Institutionen vor Ort

„Klar wird heute keiner der Besucher einen Pflegeplatz abschließen, aber wir sind gerne hier rund informieren die Besucher über verschiedene Möglichkeiten“, sagte Martin Leynar, Leiter des Wohnstifts-Hofgarten der Diakonie. Gleich am Nachbarstand hatte sich das Caritas Altenpflegeheim Otto-Rauch-Stift eingerichtet. Mit einem Glücksrad will man vor allem jüngere Menschen anlocken, doch auch die Eltern und Großeltern kommen gerne an den Stand und versuchen ihr Glück. So kommt man ins Gespräch und kann sich über verschiedene Möglichkeiten der Pflege informieren.

Wer nicht mehr so gut Treppen steigen kann, der interessiert sich für die neuesten Modelle von Treppenliften. Die passen sogar in die verwinkelten Häuser der Wertheimer Altstadt ist am Stand der Wertheimer Firma Weku-Systemhaus zu erfahren. So kann ein mobil eingeschränkter Mensch möglichst lange in seiner eigenen Wohnung bleiben. Sollte er dabei pflegerische Hilfe benötigen, fanden sich die passenden Pflegedienste ebenfalls auf der Seniorenmesse. Verschiedene Selbsthilfegruppen stellten sich vor und untermauerten mit ihrem Einsatz das Thema der Veranstaltung: „Alter hat Zukunft“.

Auch die Hilfsorganisationen wie Rotes Kreuz oder Malteser präsentierten sich und ihre Arbeit. Der VGMT hatte extra einen Bus am Mainvorplatz stationiert, so dass das Ein- und Ausfahren mit dem Rollstuhl oder dem Scooter geübt werden konnte.

Übung im Linienbus

Schnell wurde klar, dass sich nicht alle Fahrzeuge in einem Linienbus unterbringen lassen, auch wenn schon viel für die Mitnahme von Menschen mit Einschränkungen unternommen werde. Rampen sind selbstverständlich und auch entsprechende Haltevorrichtungen gehören bereits zum Standard. Doch man kann noch mehr machen, so der Tenor der „Versuchsfahrten“.

Auf der Messe vertreten war auch die DLRG Wertheim. Sie bot Stärkung für durstige und hungrige Besucher. Danach stürzte man sich wieder in die Vorträge und das Ausstellungsangebot, denn es gab viel zu entdecken.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.09.2019