Reise in die goldenen 1920er Jahre

In einer voll besetzten Maintalhalle erlebten die Narren in Mondfeld eine rundum gelungene Spaß- und Showreise in die goldenen 1920er Jahre.

Mondfeld. Bei der Show der Faschingsgesellschaft Mondfeld (FGM) hatte Langweile keine Chance. Perfekte Tänze von Groß und Klein, bissige Büttenreden, Gesang und Sketche, ein Höhepunkt reihte sich am Freitag und Samstag an den nächsten.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte an den bunten Abenden Peter Hofmann. Sitzungspräsident Patrick Grän erklärte das Jahr 2020 sei Grund genug, das Rad der Zeit um hundert Jahre zurückzudrehen. „Gefeiert wird aber auch im Hier und Jetzt.“

Die närrischen Regenten Prinzessin „Andrea I., die kleine Tröte von Neckarrems aus dem Land der Spätzle“ und Prinz „Martin I., die Freestyle Posaune aus Ünnerwüttwi“, Andrea und Martin Huth, hoben ihre langjährige Verbundenheit mit der Guggemusik hervor. Der Sitzungspräsident blickte in seine Rede auf die 1920er-Jahre zurück: „Gefeiert wurde mit Spaß, um zu vergessen des Krieges Hass.“

Die Elferratsgarde (Trainerin Hanna Zenefels) rissen mit ihrem Gardemarsch das Publikum mit. Einen gereimte politischen Rundumschlag bot Fritz Ulshöfer als Biobauer in der Bütt.

Politische Themen im Blick

„Es zählt nicht die Schale, es zählt der Kern“, sagte er zu Obst und Menschen. Dabei verwies er unter anderem auf Donald Trump. „Was ist nur aus Europa worn“, fuhr er fort und regte sich dabei über die fehlende Kompromissbereitschaft und Nationalismus auf.

Weitere Themen waren unter anderem Verkehrsminister Scheuer und die PKW-Maut, das 40-jähriges Jubiläum der Grünen, Greta Thunberg,und die Thüringenwahl. Zur Situation der Landwirte sagte er zu den Verbrauchern: „Ihr seid des Lösungs Kern.“ Dass auch der Narrennachwuchs tänzerisch ganz groß ist, bewiesen die „Möfelder Wicke“ mit Trainerin Jenny Happ und Julia Enzmann mit ihrem Showtanz zu Peter Pans wundervoller Reise durch die Welt. Sie überzeugten dabei nicht nur das Publikum, sondern setzten sich auch gegen Piraten durch.

Ihr närrisches Gesangstalent stellten „Mandusse & friends“ mit einem Live-Auftritt unter Beweis. Die acht Sänger berichteten, warum die Mondfelder immer so gut drauf sind: „Wir Möfelder sind aus gudem Holz“, erklang aus voller Kehle. Außerdem waren sie sich sicher – „eins kann mir keiner nehmen und das ist die pure Lust am Leben.“ Bei „Wir fahren mit dem Bob“ machte das ganze Publikum mit. Die „Sandfrösch“ zeigten wie eine Partnersuche via Smartphone-App funktioniert.

Mafiosio Holger Hess berichtete als Urenkel von Al Capone in der Bütt von den 1920ern, die manchmal ganz schön „bescheiden“ gewesen wären. Aber auch heute sei es nicht immer besser: „2020 gibt Donald Trump, die Fleisch gewordene Comicfigur“, dem Gesetzte völlig egal sind. In der Kirche sind Frauen nur willkommen, wenn sie dort ,butze’“, stellte Hess fest. Die „Nachtkrabbe“, Trainerin Linda Hasenfuss, entführte die Gäste in einem Top-Showtanz in den Dschungel.

Gefühlvoll und actionreich erzählte sie dabei die Lebensgeschichte von Tarzan. Die Prinzengarde mit Trainerin Tamina Bellovitz eröffnete mit einem professionellen und rasanten Gardemarsch den zweiten Teil des Abends. Annette Haberkorn und Waltraud Lamminger von der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) plauderten aus: „Geht‘s euch gut? Uns garnet“, denn ihre Männer gingen in die Altersteilzeit.

„Wer das erfunden hat, hat nicht an die Frauen gedacht“ Um das zu überstehen bräuchten sie nun ein Antiaggressionstraining in Form von Ballons aufblasen oder stricken. Deshalb waren sich die beiden einig: mit den Ehemännern hat man es nicht leicht

Bei ihrem zweiten Sketch reisten die „Sandfrösch“, eine Gruppe aus Mondfelder und Boxtalern, in die Zeit der Burgen und Ritter. Die Fitness der edlen Ritter der Tafelrunde war jedoch stark geschwächt. „Du hast mir’s Kettenhemdle ruiniert“, lamentierten sie. Der König forderte die beiden Ritter heraus. Sie sollen sich duellieren.

Der Gewinner sollte seine Tochter erhalten. Doch die Ritter hatte daran so gar kein Interesse: „Unser Glück das liegt nicht hier, sondern am anderen Ufer“, sagten sie. Die „Schnatterliesen“ bestehend aus den Trainerinnen Maike Müssig und Maren Schneider erzählten tänzerisch die außergewöhnliche Liebesgeschichte vom Glöckner von Notre Dame und seiner Esmeralda. Mit ihrer Mischung aus Schauspiel und beeindruckendem Tanz ließen sie die Zuschauer alles um sich herum vergessen.

Indianersprache erheitert

Mit Witz und Gesang sorgten die „Röthlies“ als Ureinwohner auf den Feldern des Mondes mit ihrer Indianersprache für Erheiterung. Den Abschluss ihres Auftritts bildete ein Klagelied über die „L2310“. Den Weg der klassischen Partnersuche nutzten beim nächsten Auftritt „ Manni und Günni“. Wie Amor dabei half, erzählte das Männerballett Trampelbube um Trainerin Carmen Müssig.

Sie boten damit den krönenden Programmabschluss. Beim Finale stimmten alle Mitwirkenden und Gäste gemeinsam das Loblied auf Mondfeld an.

Montag, 24.02.2020