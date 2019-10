Reifen und Farbe illegal entsorgt

Nassig.Unbekannte haben illegal Müll in Nassig entsorgt. Vier alte Autoreifen sowie mehrere leere Farbeimer wurden vermutlich am vergangenen Wochenende, 5. oder 6. Oktober, am Wertholzlagerplatz an der L 508 abgelegt.

„Der Weg zur Deponie Heegwald wäre nicht weit gewesen“, sagt Volker Mohr, Leiter des städtischen Ordnungsamts. Gegen eine geringe Gebühr hätten die Reifen hier ordentlich entsorgt werden können. Nun muss der Baubetriebshof den Unrat auf Kosten der Allgemeinheit entfernen.

Zur Verantwortung ziehen

Die unerlaubte Müllentsorgung ist kein Kavaliersdelikt. Die Verursacher sollen angezeigt und zur Verantwortung gezogen werden. „Aktuell beginnt die Zeit der Reifenwechsel, vielleicht hat jemand konkrete Hinweise dazu“, so Mohr. Tippgeber können sich melden unter Telefon 09342/301250 oder per E-Mail an volker.mohr@wertheim.de. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.10.2019