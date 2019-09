Reges Dorfleben macht Spaß

Waldenhausen.Das Dorf an der Tauber ist zwar klein, aber sehr aktiv. So stellten die etwas über 400 Einwohner Waldenhausens und ihre Vereine in den letzten Monaten vieles auf die Beine.

Ortsvorsteher Gerrit Lang gab in der Sitzung am Dienstag einen Rückblick auf das Dorfleben im Juli und August 2019. Gut angekommen sei das Sommerfest des deutsch-amerikanischen Clubs am Steinbruch und das Treffen der Reservistenkameradschaft des Dorfs. Ein Erlebnis sei für Lang der regelmäßige Dorftreff gewesen: „Beim letzten Termin kamen dort 801 Jahre Lebenserfahrung zusammen, sonst sind es sogar 1213 Jahre“.

Gelungen war auch das Sommerpausenevent des Gesangvereins. Besonders schwärmte er vom Brückenfest. „Das haben wir brillant gemeistert.“ So hätten die Einwohner 40 Kuchen und 40 Salate gespendet.

In seinem Ausblick machte er deutlich, dass es auch in den kommenden Monaten aktiv weitergeht. So findet am 21. September ab 19.30 Uhr der Federweiseabend des Gesangvereins mit musikalischer Umrahmung in der Mehrzweckhalle statt. 2020 feiert der Verein dann sein 100-jähriges Bestehen. Am 28. September wird sich Waldenhausen mit alten Bollerwägen und den Dorf-T-Shirts am Wertheimer Messeumzug beteiligen. Dazu bat er die Bevölkerung um Spenden von selbstgebackenen Obstbloatz für die Zugzuschauer.

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen lebendigen Adventskalender im Dorf geben. Für den 9. und den 17. Dezember werden noch Einwohner gesucht, die ein Adventsstündchen gestalten wollen. Interessenten können sich bei Rätin Marlise Teicke melden.

Durch bürgerschaftliches Engagement wurde nun auch eine Lösung für den Wegfall des mobilen Bäckereiverkaufs im Dorf gefunden. Jürgen Schumacher und Roland Kirchner bieten in Zusammenarbeit mit der Bäckerei Steinruck Dörlesberg einen Lieferservice im Ort an. Die Backwaren müssen bis donnerstags 10 Uhr bestellt werden. Dazu ist der Bestellschein zusammen mit dem Geld in den dafür vorgesehenen Briefkasten bei der Ortsverwaltung zu werfen. Die Backwaren können dann samstags ab 8 Uhr im ehemaligen Sparkassenzimmer im Rathaus abgeholt werden.

Gemeinsam mit den Bürgern möchte der Rat mittelfristig auch die Gestaltung der Waldenhäuser Tauberauen angehen und das Projekt „100 Bäume für Waldenhausen“ starten.“

Rat Ralf Herr erklärte, man wolle das Eingangsportal des Fahrradweges zum Dorf von Wertheim kommend neu gestalten, da es nicht sehr einladend aussehe. Zudem soll das Projekt Gemeinschaft stiften. Zwischen Tauber und Straße, sowie auf den ungenutzten Gärten möchte man zusammen mit den Bewohnern und Grundstücksbesitzern wildbienenfreundliche Wiesen anlegen.

Zudem sollen die Streuobstbäume gepflegt und wo nötig neue Bäume mit alten Apfelsorten gepflanzt werden. Finanzielle Unterstützung dafür kommt aus dem Fördertopf für Streuobstwiesen. Das Obst könne man zum Beispiel für Feste nutzen. Zudem seien Führungen und Vorträge zur Natur angedacht. Zuschüsse gibt es auch wieder für Flächen im Walzenberg.

Für die Ehrungsveranstaltung der Stadt für bürgerschaftliches Engagement können die Ortschaften Kandidaten melden. Die Zahl pro Ortschaft ist begrenzt. Die Räte baten die Bürger um Vorschläge.

Zum Ende der Sitzung gab Marliese Teicke noch eine positive und eine negative Information bekannt. Negativ sei, dass es illegale Ablagerungen von Grünschnitt und Hausmüll im Wald gab. Positiv sei, dass Waldenhausen 2020 dass Messbier einbrauen darf.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.09.2019