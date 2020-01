Regelung wird erläutert

Main-Tauber-Kreis.Die Verordnung DüV-Gebiet ist seit 30. Juni in Kraft und sorgt für strengere Düngeregeln in den so genannten „Roten Gebieten“ nach Düngeverordnung. Zu den Roten Gebieten nach DüV zählen im Main-Tauber-Kreis alle Sanierungsgebiete nach der Schutzge-biets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) sowie der gefährdete Grundwasserkörper (gGWK) 9.2 Tauberland. Dieser erstreckt sich über die Gemeinden Großrinderfeld, Grünsfeld, Lauda-Königshofen und Igersheim.

Speziell für Betriebe mit Flächen im „Roten Gebiet“ wird am Donnerstag, 6. Februar, um 19.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim (Haus IV, Gartenstraße 2) eine Informationsveranstaltung angeboten. Dabei werden die neuen Regelungen erläutert und Möglichkeiten der Umsetzung aufgezeigt. lra

