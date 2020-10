Rechtsanwalt schlug einfach zu

Wertheim.An einer Tankstelle in Bestenheid schlug im Juli 2019 ein Rechtsanwalt einem Kunden mit solcher Wucht ins Gesicht, dass dieser Kopfschmerzen und ein Halswirbelschleudertrauma erlitt. Der Kunde musste zwei Wochen eine Halskrause tragen. Außerdem „flog“ die Brille mehrere Meter weit weg – Schaden 259 Euro.

Hintergrund des „Ausrasters“ war, dass der Rentner nach Beleidigungen vonseiten des Anwalts mit der Hand auf dessen Auto geklopft hatte. Beim Amtsgericht Wertheim argumentierte jetzt der Anwalt, er habe aus Notwehr zugeschlagen, fand damit keinen Glauben und erhielt wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung eine Strafe von 30 Mal 25 Euro.

Entgegen des Antrags der Staatsanwaltschaft verzichtete die Richterin auf eine zusätzliche Verurteilung wegen Beleidigung. Sie war überzeugt, dass es zuvor wechselseitig Beleidigungen gab.

Der Angeklagte, 1961 in München geboren, hat die Rechtsanwaltszulassung in Deutschland und Großbritannien. Einen festen Wohnsitz nannte er nicht, er halte sich in verschiedenen Ländern Europas auf. Auf Frage des Gerichts nach der postalischen Erreichbarkeit gab er eine Briefkastenanschrift in London an. Am Tattag war er mit dem Volvo seiner von ihm getrennt lebenden Frau zur Tochter unterwegs. An der Tankstelle wollte er den Reifendruck kontrollieren, die Zufahrt zum Servicebereich war aber durch einen Kleinbus mit Anhänger blockiert. Dieses Gespann fuhr ein Bestenheider Rentner im Auftrag einer Wertheimer Firma.

Als jemand rief, wann er wegfahre, antwortete der 74-Jährige: „Nach dem Tanken“. Als der Rentner nach dem Bezahlen zum Gespann lief, habe der Anwalt aus dem Volvo heraus mehrfach gerufen: „Fahr weg, Du Depp“. Das habe er nicht auf sich sitzenlassen wollen, und deshalb mit der Hand auf das Dach oder die Seitenscheibe des Volvos geschlagen.

Der Beschuldigte sei aus dem Wagen gesprungen und habe gesagt, „Sie hauen nicht auf mein Auto.“ Dann habe er ihm auf die Wange geschlagen und sei kommentarlos weggefahren. Ein anderer Tankkunde half den Rentner. Über das Kennzeichen ermittelte die Polizei den Volvo-Fahrer.

Der Angeklagte sagte in der Verhandlung aus, er habe nur darum gebeten, ein Stück vor zu fahren. Als das nicht geschah, habe er das Verhalten unsozial genannt. Nun habe der Rentner aufs Dach geschlagen. Er sei ausgestiegen und aus Befürchtung, der Rentner schlage ihn, habe er diesem eine verpasst.

Video von Bedeutung

Der Kunde, der dem Rentner geholfen hatte, erinnerte sich in seiner Zeugenaussage an lautstarke „Kraftausdrücke“. Ob die nur von einer Seite kamen oder gegenseitig, wusste er nicht mehr. Die Aggressivität nach dem Aussteigen sei vom Angeklagten ausgegangen. Von entscheidender Bedeutung in der Verhandlung war die Videoaufzeichnung der Tankstelle.

Nach dem Plädoyer des Staatsanwalts (Strafantrag 30 mal 25 Euro) beantragte der Verteidiger Freispruch, alternativ eine Strafe unter Vorbehalt.

Er und vor allem der Angeklagte im letzten Wort verwiesen auf widersprüchliche Zeugenaussagen, beispielsweise ob aufs Dach oder an die Scheibe geschlagen wurde, ob „Sie“ oder „Du“ gesagt wurde, ob es Tanksäule eins oder vier war. Laut Verteidiger und Angeklagtem sei das Zuschlagen Notwehr.

Der Beschuldigte griff verbal während der Verhandlung auch den Staatsanwalt an, weil dieser eine im Sinne des öffentlichen Interesses Strafverfolgung bejahte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020