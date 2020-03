Realschule bleibt vorerst geschlossen

Main-Spessart-Kreis.Wie das Landratsamt des Main-Spessart-Kreises am Montagnachmittag mitteilte, wurde am Sonntag im Raum Marktheidenfeld (Erlenbach) ein Covid-19-Fall bekannt. Bei dem Betroffenen handelt sich um einen Schüler der Staatlichen Realschule Marktheidenfeld. Seine Eltern wurden negativ getestet. Sein Bruder ist Schüler der FOS/BOS in Marktheidenfeld und ebenfalls getestet worden. Er gilt bis zum

...