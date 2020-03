Rausgehen für die, die drin bleiben sollen

Engagierte Bürger in der Region wollen Menschen helfen, die aufgrund der Coronakrise das Haus nicht verlassen sollen beziehungsweise können, weil sie etwa unter Quarantäne stehen oder zur Risikogruppe der Älteren oder chronisch Kranken gehören. Die Helfer gehen beispielsweise mit dem Hund spazieren, übernehmen Einkäufe und Botengänge.

In vielen Städten und Gemeinden koordinieren die Verwaltungen, kirchliche Gruppen oder auch Vereine das Hilfsangebot. Alle würden sich über weitere Unterstützer freuen.

„Abstand halten und gleichzeitig zusammenstehen – das ist in Zeiten der Corona-Krise kein Widerspruch“, betonen die Verantwortlichen der Wertheimer Stadtverwaltung. Diese baut momentan eine „Nachbarschaftshilfe Wertheim“ auf, um vor allem jene Menschen zu unterstützen, die zur sogenannten Risikogruppe gehören. Ziel ist es, diese Bürger bei der Vermeidung von sozialen Kontakten zu unterstützen: durch Übernahme von Einkäufen, durch den Gang zur Apotheke oder durch Versorgung des Haustiers. Wer dafür seine Hilfe anbieten will, schreibt an die Kontaktadresse nachbarschaftshilfe@wertheim.de und gibt folgende Informationen an: Vorname, Nachname, Alter, Kontaktdaten (Mobiltelefon), Mobilität (Auto, Fahrrad etc.). Hilfreich ist auch die Angabe, zu welchen Unterstützungsdiensten man bereit ist. Vor dem Start der Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen durch die Nachbarschaftshilfe am Dienstag, 24. März, sollen Handzettel mit den wichtigsten Informationen an alle Haushalte verteilt werden.

Menschen, die in Kreuzwertheim die vom Pfarrbüro der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Kreuzwertheim koordinierte „Corona-Nachbarschaftshilfe“ in Anspruch nehmen möchten, sowie Helfer können sich unter folgenden Kontaktdaten melden: Evangelisch-lutherisches Pfarrbüro, E-Mail: pfarramt.kreuzwertheim@elkb.de, Telefon 09342/6585,

Ansprechpartner für Helfer und für Menschen, die den Einkaufsservice in Freudenberg nutzen wollen, ist das städtische Familien-, Senioren- und Integrationsbüro (FSI). Dieses ist erreichbar via E-Mail an soziales@fsi-freudenberg.de und unter Telefon 09375/9289282. Gesucht werden ab sofort freiwillige Helfer im Alter von 15 und 64 Jahren in allen Freudenberger Ortsteilen. Sie sollten einen Führerschein und ein Fahrzeug (oder auch ein Fahrrad) haben. bdg/stv