„Rathaus vor Ort“ in Grünenwört

Wertheim.Nach dem Auftakt in Sachsenhausen setzt Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez die Reihe „Wir kommen zu Ihnen – Rathaus vor Ort“ am Donnerstag, 16. Juli, in Grünenwört fort. Unter diesem Titel besuchen der OB und die Führungskräfte der Verwaltung nach und nach alle Ortschaften und Stadtteile.

„Rathaus vor Ort“ startet mit einem gemeinsamen Rundgang durch die Ortschaft. Dem schließt sich ein Gespräch mit Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf und den Mitgliedern des Ortschaftsrats an.

Um 19.45 Uhr beginnt dann die Bürgerversammlung im Mehrzweckgebäude. Hier haben alle Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ihre Anliegen vorzutragen und ortsbezogene Themen mit der Verwaltungsspitze und der Ortsverwaltung zu diskutieren. Die Bürgerschaft ist eingeladen, diese Gelegenheit der Information, des Austauschs und der Beteiligung zu nutzen. stv

