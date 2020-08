Raser muss für neun Monate auf Führerschein verzichten

Wertheim.Zwei Mitglieder des Motorradclubs „Outlaws“ aus Lohr rasten am zweiten Messesonntag 2019 mit einem 165 PS starken Ford Transit mit 140 Kilometern pro Stunde über die Wertheimer Odenwaldbrücke und weiter nach Eichel. Sie wollten sich der Kontrolle durch die Polizei entziehen, was aber misslang.

Der Transit war der Polizei um 8 Uhr in Bestenheid durch hohe Geschwindigkeit aufgefallen. Sie setzte sich mit dem Streifenwagen dahinter, und der Ford hielt bei der Einmündung Bestenheider Höhenweg an. Die Stelle erschien den Beamten für eine Kontrolle ungeeignet und durch Umschalten der Leuchttafel auf dem Dach forderten sie den Fahrer auf, ihnen zu folgen.

Der Streifenwagen bog auf den Parkplatz bei Altbestenheid ein, doch der Ford-Fahrer entfernte sich „mit extremer Beschleunigung“ Richtung Odenwaldbrücke. Die Polizei verließ den Parkplatz und beobachtete, dass der Transit die dortige Kreuzung bei Rot überfuhr. Die Beamten konnten trotz Vollgas nur mühsam aufschließen, und der Tachometer ihres Wagens zeigte 140 bis 160 Stundenkilometer an.

Im weiteren Verlauf zeigte die Ampel an der Alten Mainbrücke für den Ford Grün und schaltete danach auf Rot. Der Streifenwagen musste fast bis zum Stillstand abbremsen, da ein Pkw aus der Parkgarage Altstadt wollte. Kurzzeitig verloren die Beamten den Ford aus den Augen, sahen ihn aber in Eichel nach links in die Straße Am Eicheler Eck und anschließend nach rechts zum Eichelsetz abbiegen. Dort hielt der Fahrer an. Er war „verkehrstüchtig“, sein Bruder auf dem Beifahrersitz „deutlich“ alkoholisiert. Beide trugen Kutten der Outlaws. Nachdem die Beamten das Fahrzeug geprüft und die Personalien festgestellt hatten, durften die beiden weiterfahren. Die Anzeige ging an die Staatsanwaltschaft Mosbach.

Drei Punkte in Flensburg

In der Verhandlung am Amtsgericht Wertheim machte der Beschuldigte zum Vorwurf nun keine Angaben. Die Polizisten identifizierten ihn als Fahrer. Die Staatsanwältin beantragte eine Strafe von 90 mal 50 Euro, und eine Sperrfrist für die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis von zwölf Monaten. Der Verteidiger nannte 70 Mal 40 Euro und ein Fahrverbot von drei Monaten ausreichend. Der Mandant benötige den Führerschein für seine Arbeit.

Wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens verurteilte das Gericht den 45-jährigen Fahrer zur Strafe von 80 Mal 40 Euro. Die vier Vorstrafen wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung sowie Bedrohung und Widerstands wirkten sich auf das Strafmaß nicht aus, da sie Jahre zurückliegen. Das Gericht verhängte eine Sperrfrist von neun Monaten. Es sprach von hoher abstrakter Gefährdung, die wegen des geringen Verkehrs konkret aber niedriger war. Mit Rechtskraft des Urteils werden im Flensburger Fahreignungsregister drei Punkte eingetragen.

Über den Grund der Flucht wurde spekuliert. Ein Zeuge, der sich nach einem Aufruf der Polizei meldete, hatte von der Mainseite der L 2310 aus den lauten Transit gehört und, als dieser auf Höhe Bronnbacher Hof war, auch ein Geräusch, als ob ein auf der Beifahrerseite aus dem Fenster geworfener Gegenstand aufschlägt. Als später ein Beamter die Stelle untersuchte, entdeckte er aber nichts Außergewöhnliches. goe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020