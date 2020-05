Radfahrer schwer verletzt

Waldenhausen/Bettingen.Ein Radfahrer stürzte am Mittwochabend in Waldenhausen und verletzte sich dabei schwer. Der 82-Jährige kam gegen 18 Uhr in der Steigäckerstraße ins Trudeln und stürzte. Die durch Passanten alarmierten Rettungskräfte versorgten den älteren Herren an der Unfallstelle. Wegen seiner schweren Verletzungen musste der 82-Jährige im Krankenhaus behandelt werden.

Mit leichten Verletzungen kam ein anderer Radfahrer in Bettingen davon. Ein Autofahrer bog am Mittwochmittag von der Landstraße nach links in die Hauptstraße ab. Hierbei übersah der 48-Jährige vermutlich einen entgegenkommenden E-Biker. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radler musste im Krankenhaus behandelt werden. pol

