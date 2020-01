Radfahrer muss ins Krankenhaus

Kreuzwertheim.Ein 60-jähriger Radfahrer zog sich bei der Kollision mit einem Auto am Mittwochvormittag eine Hüftprellung zu. Die 38-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr gegen 11.45 Uhr die Straße „Am Schloss“ in Richtung Brückenstraße. Im Einmündungsbereich wollte sie nach rechts in die Brückenstraße einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, welcher in Richtung Haslocher Straße unterwegs war. Er wurde vom Pkw leicht berührt, stürzte auf die rechte Körperseite und wurde anschließend leicht verletzt ins Krankenhaus nach Wertheim gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1500 Euro. pol

