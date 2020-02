Raddieb kommt trotz Vorstrafen glimpflich davon

Wertheim.Nach einer Feier in Dörlesberg wurde sieben jungen Leuten der Fußweg nach Wertheim zu anstrengend. Sie nahmen unterwegs Fahrräder an sich, unter anderem zwei von einem Anwesen in Nassig.

Gegen den ältesten der Gruppe verhängte nun das Amtsgericht Wertheim wegen Diebstahls eines Rades eine Strafe von 30 Mal 20 Euro. Der 24-Jährige kam damit glimpflich davon, denn er ist erheblich vorbestraft.

600 Euro Geldstrafe

Ob es gegen die fünf anderen zu Verfahren kam, wurde jetzt nicht bekannt. Sie waren zur Tatzeit Heranwachsende (18 bis 20 Jahre) oder Jugendliche. Der siebte saß hinten auf einem Rad.

Am 23. Juni hatte gegen 7 Uhr ein Polizist auf der Heimfahrt vom Nachtdienst die Gruppe bemerkt, als sie ihm zwischen von Nassig her Richtung Vockenrot entgegenkam. Personen und Räder passten nicht zusammen, und er verständigte die Kollegen von der Streife.

Sie sprachen die Verdächtigen am Reinhardshof an und erhielten die Antwort, man habe die Räder gefunden.

Das oben genannte Rad hatte die Eigentümerin auf dem Flohmarkt erworben, weil es ihr wegen der „tiefgrünen“ Farbe gefiel. Sie bemerkte das Fehlen und das eines zweiten Rades, als sie früh zum Bäcker fahren wollte. Die Räder hatten hinter dem Haus gestanden.

Auf Bewährung

Der Angeklagte war in der Verhandlung geständig. Wegen Wohnungseinbruchs, Körperverletzung, schwerer räuberischer Erpressung und anderer Delikte ist er bereits in Erscheinung getreten, und die Gesamtjugendstrafe betrug drei Jahre und neun Monate.

Im August 2018 wurde er nach Verbüßung der Hälfte aus der Justizvollzugsanstalt Adelsheim entlassen, und die andere Hälfte bis August 2021 zur Bewährung ausgesetzt. Ob die Tat vom Juni 2019 zum Bewährungswideruf führt, wird sich zeigen. Der Angeklagte hat nach eigenen Angaben ab 1. März einen Arbeitsplatz.

Laut Polizei konnten von den sechs Rädern drei den Eigentümern zurückgegeben werden. Wer damals keine Diebstahlsanzeige machte, kann sich noch melden. goe

