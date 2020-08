Quer durch den Schenkenwald

Wertheim.Die erste geführte Wanderung des Fremdenverkehrsvereins Wertheim, konnte in diesem Jahr coronabedingt, erst Ende Juli stattfinden. Der Vorsitzende Udo Klüpfel freute sich, an der Main-Tauber-Halle so zahlreiche Mitglieder und Wanderfreunde begrüßen zu können, dass (entsprechend der aktuellen Vorgaben) sogar zwei Wandergruppen gebildet werden mussten.

Am Startpunkt in Nassig-Ödengesäß wurden die Wanderer von Werner Schleßmann begrüßt und mit interessanten historischen Informationen versorgt, aus der Zeit als der kleine Ort noch selbstständig war und sogar einen eigenen Bürgermeister hatte. Auch war zu erfahren, dass Anna Walburga Dosch hier aufwuchs und um das Jahr 1840 den Kaspar Klüpfel aus Bettingen heiratete. Zusammen mit ihren drei kleinen Kindern wanderten sie 1854 nach Australien aus und gründeten dort die große bis heute prosperierende Klüpfel-Familie. Aufgrund ihres christlichen und sozialen Engagements wurde sogar in Ipswich-Marburg/Queensland eine Strasse nach ihnen benannt: die Klüpfel-Road.

Die Wanderführer Manfred Görlich und Karl-Heinz Sommer führten die beiden Gruppen in den Schenkenwald. Bei herrlichstem Wetter war der erste Stopp an der sogenannten „Süß-Hütte“, benannt nach dem früheren Revierförster Karl Süß, der im Dienste des Fürsten zu Löwenstein- Wertheim-Rosenberg stand und der vielen älteren Wertheimern noch gut bekannt ist.

Mitten im tiefsten Schenkenwald an der Kreuzung bei der uralten Buche am Jagdhaus Diana war zur Stärkung und Erfrischung eine „Tankstelle“ aufgebaut, wo sich alle an verschiedenen kühlen Getränken laben und eine Pause einlegen konnten. Mehrmals erklang in froher Runde das Vereinslied. Gestärkt mit „Kraftstoff“, der auch aus einem guten Schluck Wein bestand, ging es weiter zur zweiten Etappe in südliche Richtung in den Nassig-Forest, über das Gelände des bekannten Westernfestes. Von dort aus erreichten die Wandergruppen dann Nassig und trafen sich im Gasthaus zur Rose. Bei Köstlichkeiten aus Küche und Keller klang der erste Wandertag hier aus und unter großem Applaus konnte sogar ein neues Mitglied in den Verein aufgenommen werden.

Die nächste geführte Wanderung findet am Mittwoch, 26. August, ab 10 Uhr statt. fv

